شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لا يمكن للبشر الحياة خارج كوكب الأرض.. عالم حائز على نوبل يؤكد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال ميشيل مايور، عالم الفيزياء الفلكية الذي حصل على جائزة نوبل في الفيزياء هذا العام لاكتشافه أول كوكب يدور حول نجم يشبه الشمس خارج نظامنا الشمسي، "نحن نعبث بالأرض وأية أفكار عن استعمار كوكب آخر عندما ينتهى كوكب الأرض.. هى مجرد أمنيات".

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، أضاف مايور، إذا كنا نتحدث عن الكواكب الخارجية، يجب أن تكون الأمور واضحة، فنحن لن نهاجر إلى هناك".

وأكد أنه يشعر بالحاجة إلى قتل جميع العبارات التي تقول "حسنًا ، سنذهب إلى كوكب صالح للعيش إذا لم تكن الحياة في يوم ما ممكنة على الأرض ".

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وأوضح مايور، أن جميع الكواكب الخارجية المعروفة، أو الكواكب خارج نظامنا الشمسي، بعيدة جدًا عن إمكانية السفر إليها، وأضاف حتى في حالة التفاؤل الشديد لكوكب صالح للعيش ليس بعيدًا جدًا، ستكون بضع عشرات من السنوات الضوئية بيننا، وهذا الأمر أيضا سيأخذ وقت عند الذهاب إلى هناك".

وقد شارك مايور نصف جائزة نوبل هذا العام مع ديدييه كيلوز لاكتشافهما أول كوكب خارج المجموعة الشمسية في أكتوبر 1995، والذى أطلقوا عليه 51 Pegasi b، كما تم منح النصف الآخر من الجائزة لجيمس بيبلز من جامعة برينستون عن عمله في المادة المظلمة والطاقة المظلمة فى الكون.

ومنذ ذلك الحين، تم العثور على أكثر من 4000 من الكواكب الخارجية الأخرى في درب التبانة، ولكن من الواضح أنه لا يمكن الوصول إلى أي منها.