كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو مسرب جديد يستعرض عملية فتح علبة هاتف Huawei Mate X القابل للطي

من المتوقع أن يتم عرض الهاتف Huawei Mate X القابل للطي للبيع في أواخر هذا الشهر، والآن يشير مقطع فيديو تم تسريبه لعملية فتح علبة هذا الهاتف إلى أنه سيأتي ببعض التغييرات على مستوى التصميم.

مقارنة بالطرازات الأولية التي عرضتها لنا شركة Huawei في الفترة الماضية، فقد قامت الشركة الصينية بإعادة تصميم زر فتح الشاشة، حيث حصل هذا الزر الآن على اللون البرتقالي ليبدو بارزًا وليتماشى أيضًا مع التصميم العام للهاتف.

وكانت شركة Huawei قد قررت تأجيل إطلاق الهاتف Huawei Mate X في وقت سابق بسبب بعض المخاوف المتعلقة بالمتانة بعد فترة وجيزة من إجبار شركة سامسونج على سحب الهاتف Galaxy Fold. في ذلك الوقت، التزمت شركة Huawei بإجراء المزيد من الاختبارات على الهاتف Huawei Mate X والتأكد من أنها لن تُقدم المنتج حتى يُصبح جاهزًا بنسبة 100%، بحسب موقع إلكتروني.