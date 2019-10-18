شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الخطوط الجوية اليابانية تكشف عن روبوتات يمكنها السفر بدلاً منك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الخطوط الجوية اليابانية All Nippon Airlines عن خططها لإطلاق 1000 روبوت، ليكون بديلاً للأشخاص الذين تمنعهم صحتهم من السفر بعيدًا، كما يتيح للناس تجربة أماكن بعيدة دون الحاجة إلى السفر هناك شخصيا، إذ يمكنها حضور مباراة بدلا منك أو الذهاب للتسوق نيابة عنك.

ووفقًا لموقع Cnet الأمريكى، تبلغ سرعة الروبوت 1.8 جيجا هرتز فقط ويعمل بدقة الخطوط الجوية اليابانية، كما يعمل لمدة ثلاث ساعات تقريبًا بعد شحن بطاريته، كما زود بشاشة لمس قابلة للإمالة مقاس 10.1 بوصة كوجه افتراضي.

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تأمل الخطوط الجوية اليابانية ANA فى استكمال إطلاق الروبوتات بحلول صيف 2020، أو تقريبًا إلى جانب الألعاب الأولمبية الصيفية.