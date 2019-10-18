كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو-صور| “MW07 GO True Wireless” سماعات متينة بتصميم رائع وجودة صوت استثنائية

متابعة-سنيار: كشفت شركة الصوت Master & Dynamic التي تتخذ من نيويورك مقراً لها، عن سماعات الأذن المتينة والخفيفة الوزن، وأطلقت عليها “MW07 GO True Wireless Earphones”.

تم تصميم MW07 GO True من TR90، وهو مركب قوي خفيف الوزن يستخدم في النظارات الشمسية الرياضية.

تُعد سماعات الأذن والحالة أصغر بنسبة 15٪ وأخف وزنا من الجيل الأول MW07، وهي مثالية للتدريبات عالية الكثافة أو السفر أو التنقل في أي طقس، وتتميز بتصنيف IPX6 لمقاومة الماء والعرق.

تضمن خمسة أحجام لأطراف الأذن وثلاثة أحجام مناسبة لجناح Wing براءة اختراع ملائمة مخصصة تبقى آمنة حتى أثناء النشاط الأكثر ديناميكية.

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تتوفر سماعات الأذن طراز 199 MW07 GO في Flame Red و Jet Black و Electric Blue و Stone Gray.

يوفر MW07 GO 10 ساعات من وقت الاستماع مشحونة بالكامل، مع عمر بطارية إضافي يصل إلى 12 ساعة من علبة الشحن.

يمكن شحن سماعات الأذن إلى 50 ٪ في 15 دقيقة و 100 ٪ في 40 دقيقة عن طريق كابل USB-C.

يتميز MW07 GO أيضا ببرامج تشغيل Beryllium مخصصة بحجم 10 مم وقدرات لمساعد الصوت.