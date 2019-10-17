تحديث Samsung One UI 2.0 يقوم بتحسين خاصية التعرف على الوجه

فاطمة أيت طالب - دبي - بعدما قامت بإصدار تحديث Android 10 التجريبي لسلسلة هواتف Galaxy S10 Series، بدأنا نُلقي نظرة سريعة على التغييرات التي أجرتها شركة سامسونج على واجهة Samsung One UI. هناك ميزتان جديدتان موجودتان في النسخة التجريبية بهدف تحسين خاصية التعرف على الوجه.

الأولى تُدعى ” Alternative Look “، وهي تساعد هاتفك على التعرف على وجهك حتى عندما تقوم بتغيير مظهرك. كما هو متوقع، ستتطلب منك هذه الميزة تسجيل وجهك أثناء تغيير مظهرك. وبالإضافة إلى ذلك، ستطلب منك عملية التعرف على وجهك إبقاء عينيك مفتوحتين أثناء فتح جهازك مما يساعد على تحسين الأمان.

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تحديث Android 10 التجريبي والذي يجلب معه واجهة Samsung One UI 2.0 الجديدة متوفر حاليًا في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا. من المتوقع أن يصل هذا التحديث للمزيد من المناطق قريبًا ولكن يتعين علينا إنتظار تأكيد رسمي من سامسونج بشأن موعد حدوث ذلك.