التقرير المالي لشركة Huawei يكشف نمو مبيعاتها في الربع الثالث على الرغم من الحظر الأمريكي

فاطمة أيت طالب - دبي - التقرير المالي لشركة Huawei في الربع الثالث من هذا العام صدر الآن ويُظهر أن أداء الشركة جيد جدًا على الرغم من الحظر الذي فرضته الحكومة الأمريكية. بلغ إجمالي الإيرادات المحصودة في الفترة ما بين الربع الأول والربع الثالث حوالي 86 مليار دولار أمريكي، وهذا ما يمثل زيادة بنسبة 24.4 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. وعندما يتعلق الأمر بشحنات الهواتف الذكية، فقد تمكنت الشركة من شحن 185 مليون وحدة خلال الأرباع الثلاثة الأولى، وهذا ما يمثل زيادة بنسبة 26 في المئة.

لم تكشف لنا شركة Huawei عن معلومات صريحة عن شحنات الهواتف الذكية في الربع الثالث من العام 2019 لوحده، ولكن التقديرات تشير إلى أن شحنات الربع الثالث من هذا العام ستصل إلى حوالي 67 مليون وحدة. سيُمثل هذا زيادة بنسبة 13.5 في المئة مقارنة بالربع الثاني من العام 2019 عندما تمكنت الشركة من شحن 59 مليون وحدة. هذا بالتأكيد يُمثل تحسنًا على مستوى المبيعات. كما أنها المرة الأولى التي تشهد فيها شحنات هواتف Huawei نموًا منذ إدراجها في القائمة السوداء للحكومة الأمريكية.

يكشف التقرير أيضًا أن شركة Huawei وقعت أكثر من 60 عقدًا تجاريًا لبناء شبكات الجيل الخامس 5G مع عدد من شركات الإتصالات في جميع أنحاء العالم. بالإضافة إلى ذلك، أقامت أكثر من 700 مدينة و220 شركة من شركات Fortune 500 شراكة مع Huawei من أجل Horizon Digital Platform.