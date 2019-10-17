فولفو تعلن عن أول سيارة كهربائية بالكامل من إنتاجها

أعلنت شركة (فولفو كارز) Volvo Cars اليوم الأربعاء عن إطلاق (إكس سي 40 ريتشارج) XC40 Recharge: أول سيارة كهربائية بالكامل تحت علامتها التجارية الجديدة التي تركز على المركبات الكهربائية وتمهد الطريق للشركة للدخول في هذا السوق الواعد.

وقال الرئيس التقني لدى الشركة السويدية: “إنها من باكورة السيارات، وإنها سيارة من المستقبل”. وتعد هذه السيارة أول سيارة كهربائية بالكامل تنتجها الشركة، وهي أول سيارة من فولفو تأتي مع نظام الترفيه القائم على نظام التشغيل أندرويد التابع لشركة جوجل، بالإضافة إلى قدرتها على الحصول على التحديثات لاسلكيًا.

وتعد (إكس سي 40 ريتشارج) أيضًا أول سيارة تحت العلامة التجارية (ريتشارج) التابعة لفولفو. وكانت الشركة قد أعلنت عن هذه العلامة التجارية الأسبوع الماضي، وسوف تكون الاسم لجميع سيارات الشركة القابلة للشحن بالطاقة الكهربائية بالكامل أو الهجينة.

وتمتاز السيارة الجديدة بأنها تدعم نظام الدفع الخلفي، وهو أحد أنظمة دفع السيارات الثلاثة لنقل الحركة من المحرك إلى العجلات الخلفية، إلى جانب نظامي: الدفع الأمامي، والدفع الرباعي. وهي تحتوي على بطارية باستطاعة 78 كيلوواط في الساعة، والتي تمكن السيارة من السفر لمسافة 400 كيلومتر في الشحن الواحدة.

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ومع ذلك، فإن هذه المسافة تجعل سيارة (إكس سي 40 ريتشارج) في منزلة أقل من سيارة (تسلا مودل 3) Tesla Model 3، و(شيفي بولت إي في) Chevy Bolt EV، و(كيا نيرو) Kia Niro، و(هيونداي كونا) Hyundai Kona.

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ومع ذلك، فإن فولفو صنعت سيارة تتمتع بقدرة حصانية مثيرة للإعجاب وإمكانية شحن سريع، مما قد يجذب المشترين. إذ تنتج المحركات الكهربائية الخاصة بالمركبة ما يعادل 408 حصانًا وعزم دوران يبلغ 442 رطلًا، مما يسمح للسيارة بالانتقال من الصفر إلى 60 ميلًا في الساعة خلال 4.8 ثوانٍ. ويمكن شحن البطارية إلى 80% من سعتها في 40 دقيقة على نظام شاحن سريع.

ولأن نظام الترفيه الخاص بالسيارة يعمل بنظام التشغيل أندرويد، فإنه يتيح للسائقين الوصول إلى خدمات جوجل، بما في ذلك: مساعدها الرقمي (جوجل أسيستنت) Google Assistant، وخرائط جوجل، بالإضافة إلى متجر جوجل بلاي.