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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Riot Games اليوم عن لعبة League of Legends التي تنطلق إلى منصات الألعاب والأجهزة المحمولة في 2020.
ينطلق الإصدار الجديد من لعبة شركة Riot Games بعنوان League of Legends: Wild Rift، حيث كشف موقع Wild Rift عن التفاصيل الأولى حول الإصدار الجديد من اللعبة.
وتتميز لعبة League of Legends: Wild Rift بدعم اللعب المتعدد حتى 5 ضد 5 لاعبين، كما تأتي اللعبة بتحسينات ومميزات جديدة في ضوابط وأدوات التحكم في اللعبة.
ومن المقرر أن يضم إصدار Wild Rift عدد 40 فرقة كما يخطط مطوري اللعبة لإضافة مزيد من الفرق لاحقاً، كما تأتي لعبة Wild Rift بشكل مجاني للمستخدمين، مع إمكانية فتح الكثير من الفرق دون أي تكلفة إضافية، لكن يمكن للاعبين الحصول على أدوات تجميل إضافية عند الدفع.
يذكر أن شركة Riot قد أكدت في إعلانها عن اللعبة على إعادة بناء وتصميم اللعبة لتتوافق مع الأجهزة المحمولة أو الهواتف الذكية، إلى جانب منصات الألعاب.
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كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: Riot تعلن عن إطلاق League Of Legends على منصات الألعاب والأجهزة المحمولة في 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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