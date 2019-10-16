الهاتف Galaxy Fold سيصل إلى المزيد من الأسواق في المستقبل القريب

فاطمة أيت طالب - دبي - وفقا لتقرير جديد من وكالة الأنباء Korea Herald، يبدو أن شركة سامسونج تُخطط لإطلاق الهاتف Galaxy Fold القابل للطي في المزيد من الأسواق قريبًا. ووفقًا لهذا التقرير، فيبدو أن شركة سامسونج تخطط لجلب هاتفها الذكي القابل للطي إلى أسواق جديدة تشمل اليابان وبولندا والمكسيك وسويسرا لتنضاف إلى قائمة البلدان الحالية التي يتوفر فيها الهاتف والتي تشمل كوريا الجنوبية والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وسنغافورة.

بالنسبة لكوريا الجنوبية، تستعد شركة سامسونج لبيع الدفعة الثالثة علمًا أن الشركة تبيع هاتفها الذكي القابل للطي على دفعات تضم حوالي 10 آلاف وحدة. على الرغم من إرتفاع الأسعار، تنفد الوحدات في غضون دقائق. ووفقا لمُحللي السوق، فقد تمكنت شركة سامسونج بالفعل من بيع 20 آلف وحدة من الهاتف Galaxy Fold في الدفعتين السابقتين.

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يقول مسؤول في القطاع أن شركة سامسونج تتعمد إطلاق الهاتف Galaxy Fold بأعداد محدودة لأن ذلك يؤدي إلى رفع قيمة الهاتف في السوق. ويضيف هذا المسؤول أن شركة سامسونج قامت بإعداد حوالي 100 آلف وحدة من الشاشة القابلة للطي المستخدمة في الهاتف Galaxy Fold، على الرغم من أن بعض هذه الشاشات محجوزة للإصلاحات.

في اليابان، سوف يتخلى الهاتف Galaxy Fold عن علامة سامسونج التجارية في المفصل، لينضم إلى إخوته الذين يتم بيعهم تحت العلامة التجارية Galaxy بدلاً من Samsung مع العلم بأن هذا هو ما كان عليه الحال منذ العام 2015 تقريبًا. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أن هناك بلد آخر من المقرر أن يصل إليه الهاتف Galaxy Fold، وهذا البلد هو الصين. من المتوقع أن يتم إطلاق Galaxy Fold هناك في اليوم 1 نوفمبر للتنافس مع Huawei Mate X التابع لشركة Huawei.