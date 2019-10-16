مبيعات Realme كسرت حاجز 17 مليون وحدة في جميع أنحاء العالم

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة Realme يوم أمس بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Realme X2 Pro في الحدث الذي عقدته بالعاصمة الإسبانية مدريد، وأعلنت أيضًا في نفس الحدث عن إطلاق الهاتفين Realme X2 و Realme 5 Pro في أوروبا. جنبًا إلى جنب مع الهواتف الجديدة، أعلنت العلامة التجارية الصينية أيضًا أنها تملك الآن أكثر من 17 مليون مستخدم في جميع أنحاء العالم.

تم الوصول إلى هذا العدد المثير للإعجاب من العملاء بين 16 مايو 2018 عندما تم الإعلان عن الهاتف Realme 1 و 8 أكتوبر 2019. خلال هذه الفترة، قامت شركة Realme التي تفرعت من شركة Oppo بإطلاق أكثر من عشرة هواتف ذكية، وساعدتها إستراتيجية التسعير المعتمدة بشكل واضح في كسب الكثير من الشعبية بسرعة.

تبيع شركة Realme هواتفها الذكية حاليًا في 19 سوقًا، بما في ذلك الهند وإندونيسيا وفيتنام وتايلاند والفلبين وماليزيا وسنغافورة وميانمار وباكستان ونيبال وبنغلاديش والإمارات العربية المتحدة ومصر وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا وإنجلترا وروسيا والصين. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أن شركة Realme تُروج لنفسها على أنها علامة تجارية شابة وأنيقة تتيح لمزيد من الشباب الإستمتاع بحياة سعيدة، بفضل جمال التكنولوجيا.