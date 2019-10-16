شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ابتكار بطانية ضخمة ضد النار تنقذ المنازل من حرائق الغابات (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توصل باحث من جامعة كيس وسترن ريسرف فى أوهايو إلى طريقة تجريبية جديدة لحماية المنازل والمكاتب من حرائق الغابات، وهى عبارة عن غطاء "بطانية" ضخمة يمكن لفها حول منزل بأكمله لإنقاذه من حدوث أى أضرار خلال الحريق.

البطانية

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن فومي تاكاهاشي، وهو أستاذ في Case Western متخصص في الحريق والاحتراق، أجرى اختبار الغطاء الجديد، وكانت بطانية مستوحاة من الغطاء الذى يحمله رجال الإطفاء في مصلحة الغابات الأمريكية معهم للاستخدام في حال محاصرتهم في بيئة مشتعلة دون أي مخرج.

ويمكن تصنيع البطانيات من عدد من المواد المختلفة، ولكن وفقًا لبحث تاكاهاشي، كان الأفضل هو إما الألياف الزجاجية أو السيليكا غير المتبلور المغطى بورق الألمنيوم العاكس للحرارة.

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البطانية 2

وبدأ تاكاهاشي اختباراته لهذه المواد على هياكل صغيرة مثل بيوت الطيور قبل التوسع في الحظائر الخشبية، ولا تتمكن البطانية من الصمود للأبد، ولكنها يمكن أن تخفف من أسوأ آثار أضرار الحريق لمدة تصل إلى عشر دقائق.



البطانية 3

وهناك عدد من التطورات الجديدة في أدوات مكافحة الأضرار الناجمة عن الحرائق مؤخرا، وذلك لأنه سنويًا يتم حرق أكثر من 10 ملايين فدان في حرائق الغابات في جميع أنحاء البلاد، وتتضمن تكلفتها ملياري دولار دون حساب الأضرار والإصابات في الممتلكات.