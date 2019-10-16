تكنولوجيا: شاومي تبدأ في دفع تحديث واجهة MIUI 11 للمستخدمين في 22 من أكتوبر

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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة شاومي اليوم عن خططها لبدء دفع الإصدار الجديد من واجهة MIUI 11 للمستخدمين في جميع أنحاء العالم في يوم 22 من شهر أكتوبر الجاري، كما نشرت الشركة قائمة بجدولها الزمني لدفع التحديث.
مع إطلاق سلسلة هواتف Redmi Note 8 الجديدة أعلنت شركة شاومي عن خططها لدفع واجهة MIUI 11 للمستخدمين في جميع أنحاء العالم، كما نشرت الشركة قائمة بالهواتف المقرر تحديثها قريباً.
تهدف واجهة MIUI 11 الجديدة لجلب تحسينات لتحسين تجربة المستخدم والتركيز على إظهار المحتوى بكفاءة أفضل، ولقد حاذت شاومي بالفعل على على جوائز لتصميم الواجهة الجديدة مع المؤثرات الصوتية المميزة.
كما تأتي واجهة MIUI 11 مع نوع جديد من الخطوط يعرف ب‘Milan Pro’، وهو نوع من الخطوط يأتي بميزة ديناميكية تتيح تخصيص حجم الخط، مع أصوات ديناميكية في الواجهة مستوحاة من الطبيعة.
أيضاً تدعم واجهة MIUI 11 الهواتف المميزة بشاشات AMOLED بشكل خاص، ومنها سلسلة Redmi K20، مع تحسين كفاءة وآداء قفل الشاشة، وإمكانية تخصيص شعار قفل الشاشة.
قائمة بالإصدارات المقرر تحديثها بالإصدار الثابت من واجهة MIUI 11 من 22 وحتى 31 من أكتوبر:
- POCO F1
- Redmi K20
- Redmi Y3
- Redmi 7
- Redmi Note 7
- Redmi Note 7s
- Redmi Note 7 Pro
قائمة بالإصدارات المقرر تحديثها بالإصدار الثابت من واجهة MIUI 11 من 4 إلى 12 من نوفمبر:
- Redmi K20 Pro
- Redmi 6
- Redmi 6 Pro
- Redmi 6A
- Redmi Note 5
- Redmi Note 5 Pro
- Redmi 5
- Redmi 5A
- Redmi Note 4
- Redmi Y1
- Redmi Y1 Lite
- Redmi Y2
- Redmi 4
- Mi Mix 2
- Mi Max 2
قائمة بالإصدارات المقرر تحديثها بالإصدار الثابت من واجهة MIUI 11 من 13 إلى 19 من نوفمبر:
- Redmi Note 6 Pro
- Redmi 7A
- Redmi 8
- Redmi 8A
- Redmi Note 8
كما تدفع شاومي الإصدار الثابت من واجهة MIUI 11 من 18 إلى 26 من ديسمبر إلى مستخدمي هاتف Redmi Note 8 Pro.
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