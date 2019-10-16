الهاتف Galaxy S11 سيصل مع شاشة طويلة وفقا لأدلة جديدة

فاطمة أيت طالب - دبي - ما زال من المبكر الحصول على تسريبات قوية حول الهاتف Galaxy S11، ولكننا بدأنا الآن في الحصول على بعض التسريبات. أولاً، تلقينا معلومات تفيد بأن شركة سامسونج ستبدأ بإختبار الكاميرا المٌقربة التي توفر التقريب البصري البالغ ×5 من أجل Galaxy S11، والآن بفضل إختبار للمتصفح على منصة HTML5Test، حصلنا على معلومة جديدة حول شاشة Galaxy S11.
يستخدم الجهاز الذي تم إختباره الإسم الرمزي SM-G416U، وهو الإسم الرمزي الذي تستخدمه شركة سامسونج عند إختبار طراز Galaxy S جديد لم يتم إطلاقه بعد. من غير المدهش أن نجد هذا الهاتف يعمل بنظام Android 10، ولكن يبقى الشيء المثير للإهتمام هو أن نرى هذا الهاتف يضم شاشة طويلة تمتاز بنسبة عرض على إرتفاع تبلغ 20:9.
تستخدم سلسلة هواتف Galaxy S10 Series و Galaxy Note 10 Series شاشات تمتاز بنسبة عرض على إرتفاع تبلغ 19:9 بينما تحتوي هواتف أخرى مثل Galaxy A80 و Galaxy A70 على شاشات أطول تمتاز بنسبة عرض على إرتفاع تبلغ 20:9. ومن غير الواضح ما الذي ستفعله شركة سامسونج مع الطول الإضافي للشاشة أو ما إذا كانت ستستخدم كاميرا أمامية منبثقة.
من غير المتوقع أن يتم الكشف عن الهاتف Galaxy S11 حتى شهر فبراير المقبل على الأقل، لذا ترقبوا الكثير من التسريبات والشائعات التي لا بد أن تظهر في المستقبل المنظور.
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