7 أسباب تجعلك تفكر في شراء هاتف OnePlus 7T بدلًا من OnePlus 7T Pro

أعلنت شركة (ون بلس) يوم الخميس الماضي عن هاتف (OnePlus 7T Pro)، وذلك بعد أسبوعين فقط من إعلانها عن هاتف (OnePlus 7T)، والذي يختلف عنه قليلًا في التصميم، وبعض المواصفات.

يتميز هاتف OnePlus 7T بأنه يتوافر بسعر أقل من هاتف OnePlus 7T Pro بالرغم من دعمه للعديد من التحسينات على الكاميرا، والشاشة، بالإضافة إلى دعمه لتقنية الشحن السريع، حيث يتوافر هاتف OnePlus 7T بسعر يبدأ من 550 دولارًا، بينما يبدأ سعر هاتف OnePlus 7T Pro من 750 دولارًا.

على الرغم من هذا الفارق في السعر، إلا أن طراز Pro لا يزال أرخص من الكثير من الهواتف المماثلة له في السوق. ومع ذلك؛ هذا لا يعني أنك بحاجة إلى إنفاق المزيد من المال للحصول على طراز Pro، حيث يعتبر OnePlus 7T جهازًا رائعًا، ويتوافر بسعر مناسب.

فيما يلي 7 أسباب تجعلك تفكر في شراء OnePlus 7T بدلًا من OnePlus 7T Pro:

1- السعر الأقل:

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

السعر على الأرجح هو أكبر عامل يأخذه معظم الناس في اعتبارهم أثناء الشراء، وفي هذه النقطة يفوز هاتف OnePlus 7T الذي يبدأ بسعر 550 دولارًا للنسخة ذات سعة تخزين داخلية 128 جيجابايت، ولذلك يمكنك توفير ما لا يقل عن 200 دولارِِ.

في هذه الأيام وخاصة مع تطور خدمات التخزين السحابي؛ لا يحتاج الكثير من مستخدمي الهواتف الذكية إلى سعة تخزينية داخلية كبيرة تصل إلى 512 جيجابايت على هواتفهم، لذلك فإن 128 جيجابايت تعتبر مناسبة لمعظم المستخدمين.

2- الهاتفان يعملان بالمعالج نفسه:

يعمل الهاتفان بمعالج (Snapdragon 855 Plus)، وهو أسرع معالج تعمل به هواتف أندرويد خلال عام 2019، حيث يقدم ترددًا أعلى، وأداءًا أفضل في الرسوميات بنسبة 15%.

3- نظام كاميرا ثلاثي العدسات متطابق تقريبًا:

يضم الهاتفان كاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية: بدقة 48 ميجابكسل تحتوي على مستشعر IMX586 من سوني، والثانية: بدقة 16 ميجابكسل ذات زاوية واسعة تصل إلى 117 درجة، والثالثة لتصوير العمق بدقة 12 ميجابكسل في هاتف OnePlus 7T، بينما في OnePlus 7T Pro تقل دقة هذه الكاميرا لتصل إلى 8 ميحابكسل فقط.

يتميز هاتف OnePlus 7T Pro بأنه يضم مستشعر ليزر لتحسين التركيز، وعدسة تصوير العمق قادرة على التقريب 3X مقارنةً بالتكبير 2X في هاتف 7T، وفي الوقت نفسه ستجد دقة هذه العدسة في الطراز العادي أعلى من طراز Pro كما ذكرنا أعلاه، وهو ما يمكن أن يساعد في تعويض مدى التكبير الأقل.

4- كاميرا أمامية متطابقة:

يحتوي الهاتفان على الكاميرا الأمامية نفسها، بدقة 16 ميجابيكسل، والتي تحتوي على مستشعر IMX471 من سوني، وفتحة عدسة f/2.0، وتدعم ميزة HDR، وميزة الضبط التلقائي للصور، وتسجيل فيديو بدقة 1080 بكسلًا بمعدل 30إطارًا في الثانية.

Advertisements

الاختلاف الوحيد بين الهاتفين من حيث الكاميرا الأمامية، هو أن الكاميرا الأمامية منبثقة في OnePlus 7T Pro، بينما في هاتف OnePlus 7T توجد داخل نتوء صغير أعلى الشاشة.

5- الشاشة متقاربة جدًا:

يأتي هاتف OnePlus 7T Pro بشاشة 6.67 بوصات بدقة 3120 × 1440 بكسلًا وبكثافة 516 بكسلًا في البوصة الواحدة، في حين يأتي هاتف OnePlus 7T بشاشة 6.55 بوصات وبدقة 2400 × 1080 بكسلًا، وبكثافة 402 بكسلات في البوصة الواحدة.

بالنظر لمواصفات الشاشة في كل هاتف لن تستطيع تحديد فرق في الوضوح بينهما بسهولة، والأهم من ذلك أن الشاشة في الهاتفين تدعم معدل التحديث نفسه 90 هرتزًا، والذي يعتبر أهم ميزة لعشاق الألعاب.

6- يدعم الهاتفان تقنية الشحن السريع:

يدعم الهاتفان تقنية الشحن السريع (Warp Charge 30T) وهي أسرع بنسبة 23% مقارنة بتقنية (Warp Charge 30W) الموجودة في هاتف (ون بلس 7 برو) الذي أطلقته الشركة في بداية هذا العام.

تتيح لك تقنية (Warp Charge 30T) شحن بطارية طراز Pro التي تصل سعتها إلى 4085 ميلّي أمبير/ الساعة بنسبة 68% خلال نصف ساعة فقط، وشحن بطارية OnePlus 7T التي تصل سعتها إلى 3800 ميلّي أمبير/ الساعة بنسبة 70% خلال نصف ساعة.

7- يدعم الهاتفان واجهة OxygenOS 10:

يدعم كلا الهاتفين أحدث إصدار من واجهة المستخدم الخاصة بشركة ون بلس وهي OxygenOS 10، والتي تعتمد على نظام التشغيل أندرويد 10 الجديد.

طورت ون بلس الإصدار الجديد من واجهة المستخدم ليصبح أداء كل شيء أسرع وأكثر سلاسة، كما تتيح لك إيماءات التنقل المُحدثة الوصولَ إلى جميع التطبيقات، والخدمات المفضلة لديك بنقرة واحدة، وتوفر لك الكثير من خيارات التخصيص.