تكنولوجيا: تعرف على ميزات كاميرا Pixel 4

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة جوجل اليوم خلال مؤتمرها عن مجموعة Pixel 4 والتي تتضمن هواتفها الرائدة Pixel 4 و Pixel 4 XL، واستعرضت الشركة جميع الميزات والمكونات الداخلية الخاصة بكاميرا Pixel 4 والتي تقدم أداء وتصوير خارق.

يأتي كل من Pixel 4 و Pixel 4 XL بإعداد كاميرا ثنائي من الخلف والذي يضم كاميرا رئيسية بدقة 12.2 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.7، وكاميرا ثانوية مقربة بدقة 16 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4، هذا وبالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل. وعلى الرغم من أن الهواتف تفتقر إلى الكاميرا واسعة الزاوية، إلا أن أداء الكاميرا يضع الهواتف في مواجهة صريحة مع آيفون 11 و P30 Pro من هواوي.

وبالنسبة لتصوير الفيديو، فإن هذه الكاميرا لديها القدرة على التقاط مقاطع فيديو بدقة 4K بمعدل 30 إطار في الثانية، أو 1080 بكسل بمعدل 120 إطار في الثانية.

وستعمل كاميرا Pixel 4 على دمج التقريب البصري مع برنامج “Super Res Zoom” الذي تم عرضه على Pixel 3 لتقديم صور حادة عبر الكاميرا الثانية. كل ما عليك فعله هو لمس الشاشة للتكبير أو التصغير على الصورة، وستحصل على “الجودة البصرية” لكل صورة.

وعلاوةً على ذلك، يبدو أن شركة جوجل أعادت تسمية “Pixel Visual Core” إلى “Pixel Neural Core”، إذ يشير الاسم الجديد إلى أن الشركة استخدمت شريحة تدعم تقنيات الشبكات العصبية لمعالجة الصور.

سوف تدعم كاميرا Pixel 4 معاينة HDR+ المباشرة والتعرض المزدوج والتصوير الفلكي، إذ ستساعدك عناصر التحكم في التعرض المزدوج على إنشاء المزيد من الصور الفنية عن طريق السماح لك بالتحكم في الظلال بشكل أكثر تفصيلًا.

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أضافت الشركة أيضًا خيار لموازنة اللون الأبيض القائم على التعلم الذكي، والذي تم استخدامه لأول مرة على Pixel 3 خاصةً مع الصور التي يتم التقاطها في الظلام. ولكن مع Pixel 4، قامت جوجل بتوسيع هذه الميزة لتشمل جميع أوضاع الكاميرا، وهذا من شأنه أن يجعل الصور أكثر واقعية.

وبهذا، فعند التقاط الصور في الليل المعتم، ستتمكن من إبراز جميع تفاصيل السماء بما في ذلك النجوم والسحاب.

أما فيما يتعلق بوضع البورتريه، فقد تم تطويره وتحسينه أيضًا بفضل إعدادات الكاميرا المزدوجة والتحسينات الذكية الأخرى. فيمكن الآن التقاط صور بعيدة وموسعة عبر كاميرا Pixel 4 مع عملية معالجة سريعة وسلسة للكائنات في الصورة.

وتوفر تقنية البورتريه أيضًا خلفيات مشوشة على غرار SLR تُعرف بالبوكيه والتي تبدو مثيرة للإعجاب، ولكن طبقًا لنماذج الصور التي تم عرضها، يمكن أن يكون للصور مظهر اصطناعي قليلًا، حيث تبرز الموضوعات بشكل جيد للغاية على الخلفية.

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