تكنولوجيا: جوجل توضح كيف ستعمل الإيماءات مع Pixel 4

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لقد عرضت شركة جوجل ميزات Motion Sense الخاصة بهاتف Pixel 4 إذ أوضحت كيف ستتمكن من استخدامها لتخطي الملفات الموسيقية وكتم المكالمات وحتى التفاعل مع Pokémon Pikachu، وكل هذا دون وضع الإصبع على الهاتف أو لمسه.

تعمل هذه الوظيفة بواسطة Project Soli، وهي تقنية تعتمد على الرادار تم تطويرها بواسطة جوجل، ولقد صرحت جوجل بأن هاتف Pixel 4 يعد أول هاتف ذكي به استشعار للرادار، والذي من شأنه أن يقدم أسرع قفل آمن للوجه على أي الهاتف الذكي.

وتقول الشركة أن ميزة Motion Sense تسمح للهاتف بالاستشعار عند وصولك إليه والاستعداد لإلغاء القفل أو ربما خفض مستوى صوت المنبه إذا كنت تحاول كتمه. كما قد أضافت Sabrina Ellis من جوجل أن المستخدم سيتمكن من تشغيل الميزة أو إيقافها في أي وقت، بالإضافة إلى أن إجراءات التعرف على الإيماءات ستتم محليًا من الجهاز مباشرةً، دون حفظ أي معلومات أو مشاركتها مع خدمات جوجل الأخرى.

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Project Soli هو عمل فريق من جوجل للتكنولوجيا المتقدمة والمشاريع (ATAP)، والذي عمل على التكنولوجيا على مدار السنوات الخمس الماضية. ولقد تم إنشاء هذه الميزة في الأصل لاستخدامها في الساعات الذكية ومكبرات الصوت الذكية، وستظهر الآن للمرة الأولى على هاتف ذكي مع Pixel 4.

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