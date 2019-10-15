يمكنك أن تحصل على تنبيه إكتمال التحميل من خلال متصفح Chrome لجميع التحميلات التي تتم داخل المتصفح بإستخدام برنامج تحميلات المتصفح المدمج داخله، هذا التنبيه هو رسالة صغيرة يقوم المتصفح بإظهارها على سطح المكتب ليخبرك بأن التحميل قد إكتمال ويمكنك الآن فتح الملف وقراءته والتعامل معه كما ترغب .

بالطبع يختلف هذا التنبيه عن الشكل الصامت الذي يظهر على أيقونة البرنامج سواء في شريط إبدا أو الـ Dock في نظام ماك بالأسفل ليخبرك بمقدار الإكتمال في التحميل.

طريقة الحصول على تنبيه إكتمال التحميل على Chrome :

تعمل هذه الطريقة ببساطة عن طريق تفعيل Flag تطويري داخل المتصفح، هناك بعض النسخ من المتصفح قد لا تعمل عليها الطريقة ولكن بالنسبة لنا وعلى أحدث نسخة من الكروم قد عملت الطريقة بكفاءة.

في البداية قم بفتح صفحة جديدة داخل متصفح كروم ثم قم بكتابة الأمر التالي :

chrome://flags

الآ ستنتقل إلى صفحة تضم جميع الـ Flags التجريبية الموجودة داخل كروم والتي يمكنك أن تقوم بتجربتها وإستخدامها، الآن داخل هذه الصفحة قم بالبحث عن الـ Flag الذي يدعى Enable native notifications ثم قم بتفعيله من خلال القائمة المنسدلة بجانبه، الآن قم بإعادة تشغيل كروم وستجد أن الخاصية أصبحت تعمل.

تأكد من أنك تسمح لكروم بإظهار التنبيهات على سطح المكتب من خلال إعدادات التنبيهات الخاصة بالنظام نفسه بعيداً عن كروم .

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من خلال إضافة طرف ثالث :

إن فشلت الطريقة أعلاه لأي سبب كان يمكنك تحميل أداة صغيرة من خلال متجر Chrome لتقوم بإرسال تنبيهات إليك مباشرةً.

قم بتحميل الأداة من الرابط التالي : هنا .

عندما تنتهي من تثبيتها تلقائياً ستنقلك إلى شاشة الإعدادات الخاصة بها لتقوم بتخصيصها والتحكم فيها، ويمكنك من خلالها التحكم في أصوات التنبيهات ودرجة قوتها وظهورها أو عدمها ومختلف هذه الأمور المتعلقة بالتنبيه.