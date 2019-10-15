كل ما تريد معرفته حول هواتف Google Pixel 4

تستعد شركة جوجل خلال الساعات القادمة لعقد مؤتمرها الخاص بالأجهزة، والذي من المفترض أن تكشف من خلاله عن أحدث هواتفها الرائدة (Google Pixel 4)؛ و (Google Pixel 4 XL) العاملة بنظام أندرويد، والتي تأتي كخليفة لهواتف (Google Pixel 3).

ومن المتوقع أن تكشف جوجل عن العديد من الأجهزة إلى جانب أجهزة (Google Pixel 4)، وتشمل هذه الأجهزة حاسبها الجديد من فئة كروم بوك (Pixelbook Go)، وهو خليفة جهاز (Google Pixelbook) الذي تم إطلاقه لأول مرة في عام 2017، كما من المقرر أن تصدر الشركة أجهزة مكبرات صوت منزلية جديدة.

وكانت جوجل قد أكدت وجود الأجهزة في شهر يونيو 2019 بعد تسريبات لصور رسمية أوضحت تصميمها، ونشرت الشركة المصنعة للهواتف مقطع فيديو على يوتيوب يوضح إمكانات فتح القفل عبر التعرف على الوجه وميزات استشعار الحركة (Motion Sense) التي تدعم استخدام الإيماءات وكل مزايا أندرويد 10.

وتُعد أجهزة (Google Pixel 4) أول هواتف ذكية تشتمل على تقنية رادار استشعار الحركة المعروف باسم مشروع سولي (Project Soli)، والذي طورته جوجل على مدى أربع سنوات، والمشابه لتقنية (Face ID) من آبل.

وتسمح هذه التقنية بفتح قفل الجهاز في أي اتجاه تقريبًا وإلغاء قفله بشكل استباقي، ومن المفترض أن تكون آمنة بدرجة كافية للتحقق من الدفعات الرقمية، ويمكن للرقاقة أيضًا أن تستشعر الحركة، مما يتيح للمستخدم تخطي الأغاني وتنبيهات الغفوة وجعل المكالمات الهاتفية صامتة عن طريق التلويح باليد أمام الهاتف.

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وأكدت جوجل أن هاتف (Google Pixel 4) أو (Google Pixel 4 XL) سيأتي بلون جديد من اللون البرتقالي، وذلك بفضل لوحة إعلانات ضخمة في ميدان التايمز أظهرت الهاتف بلون جديد، وتشتمل ألوان الهواتف السابقة على الأبيض والأسود والأزرق والأرجواني والوردي.

وتوضح صور الهواتف المنشورة على الإنترنت أن جوجل قد تخلصت من التدرج اللوني ذي اللونين للجهة الخلفية، إذ إن الجزء الخلفي من الهاتف يأتي بلون واحد فقط.

وبحسب الشائعات فقد تمتلك النسخة الأكبر من الهاتف كاميرا خلفية مزدوجة، على عكس هواتف (Google Pixel XL) السابقة، وذلك بعد اعتمدت جوجل على برمجياتها للقيام بأشياء مثل التقاط صور شخصية تتطلب الهواتف الأخرى عدة كاميرات خلفية لإنجازها.

وكانت التسريبات أوضحت امتلاك الهاتف لكاميرتين أماميتين، مثل (Google Pixel 3) الحالي، لكن التفاصيل التي نشرتها الشركة حول مكان وجود رقاقة (Project Soli)، أظهر أيضًا أن للهاتف كاميرا أمامية واحدة.

وكما هو الحال مع هواتف (Google Pixel) السابقة، فمن المفترض أن تكون هواتف جوجل من أوائل الهواتف التي تعمل بواسطة أحدث نسخة من نظام التشغيل أندرويد، وذلك بغض النظر عن هاتف (OnePlus 7T) المتوفر الآن والذي يعمل بواسطة نظام أندرويد 10 الجديد.

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وقد تتمكن أجهزة (Google Pixel 4) الجديدة من استخدام مقياس التسارع والميكروفون في الهاتف لمعرفة ما إذا كان المستخدم معرضًا للخطر أم لا.

ومن المفترض أن تكون الميزة متوفرة في تطبيق معلومات الطوارئ ويمكنها الاتصال برقم هاتف الطوارئ تلقائيًا وإتاحة الوصول إلى موقعك في حال اكتشافها لحدوث خطر وتشغيلها لتنبيه بأعلى صوت مع اهتزاز بدون أي رد فعل من المستخدم لكتمه.

وقد تتميز أجهزة (Pixel 4) بشاشة ذات معدل تحديث 90 هيرتز، مما يجعلها تنضم إلى صفوف (OnePlus 7 Pro)؛ و (Razer Phone 2)، ويساعد معدل التحديث هذا في جعل الإجراءات مثل التمرير عبر صفحات الويب والتطبيقات تبدو أكثر سلاسة.

وأظهرت صور مسربة لهاتف (Google Pixel 4 XL) أنه يشبه إلى حد كبير هاتف (Google Pixel 3 XL)، بحيث إنه يحتوي على شاشة كبيرة وحواف سميكة في الجزء العلوي والسفلي.

وعرض مقطع فيديو مسرب لهاتف (Google Pixel 4 XL) أن الهاتف يعمل كهاتف ألعاب، ويظهر الفيديو الهاتف بتصميم أبيض وحواف غير لامعة سوداء وزر طاقة برتقالي. وتشمل المواصفات شاشة بقياس 6.23 إنشًا بدقة 1440 بيكسل وبطارية بسعة 3700 ميلي أمبير.

ويبدو أن جوجل أعادت تسمية (Pixel Visual Core) إلى (Pixel Neural Core)، ويؤكد الاسم الجديد على أن الشريحة تستخدم تقنيات الشبكات العصبونية لمعالجة الصور.

وتستخدم جوجل معالجات (Snapdragon 855) بدلًا من أحدث إصدار (Snapdragon 855 Plus)، لكن من المفترض أن تأتي الهواتف مع ميزة ذكاء اصطناعي مبتكرة شوقت إليها جوجل لأول مرة في وقت سابق من هذا العام خلال عرض توضيحي لنظام التشغيل أندرويد 10.

وتشهد الهواتف ظهور ميزة (Live Caption)، والتي تستخدم الذكاء الاصطناعي لتغيير طريقة مشاهدة المستخدمين كليًا لمقاطع الفيديو على هواتفهم، إذ تستهدف الميزة تحسين إمكانية وصول المستخدمين الصم وضعاف السمع، كما أنها مفيدة أيضًا لأي شخص يرغب في مشاهدة مقطع فيديو دون تشغيل الصوت.

ويعد السعر الشيء الوحيد غير الواضح تمامًا حول الهواتف، لكن التسريبات أوضحت أن هاتف (Google Pixel 4) يأتي بسعر 800 دولارًا لنسخة 64 جيجابايت و 900 دولارًا لنسخة 128 جيجابايت، بينما يأتي هاتف (Google Pixel 4 XL) بسعر 900 دولارًا لنسخة 64 جيجابايت و 1050 دولارًا لنسخة 128 جيجابايت.

مواصفات Google Pixel 4:

الشاشة: 5.7 إنشًا OLED بدقة +Full HD (حتى 90 هdرتز) – Ambient EQ.

البطارية: 2800 ميلي أمبير.

المعالج: Snapdragon 855 – Pixel Neural Core.

الذاكرة: 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي.

التخزين: 64 جيجابايت أو 128 جيجابايت.

الكاميرات: 12 ميجابيكسل و 16 ميجابيكسل تليفوتوغرافي.

الصوت: مكبرات صوت ستيريو.

الأمن: شريحة Titan M.

الميزات: Face unlock و Motion Sense.

نظام التشغيل: أندرويد مع 3 سنوات من تحديثات الأمان ونظام التشغيل.

مواصفات Google Pixel 4 XL: