إستطلاع للأراء يكشف أن عملاء Netflix لن يرحلوا للخدمات المنافسة في أي وقت قريب

فاطمة أيت طالب - دبي - عندما تم الإعلان عن الخدمات المنافسة مثل +Disney و +Apple TV مع أسعار أرخص مما كانت تفرضه خدمة Netflix على عملائها، بدأ الجميع يشعر كما لو أن Netflix ستواجه مشكلة في المستقبل. ومع ذلك، إتضح مؤخرًا أن الأمور لا تسير على هذا المنوال، على الأقل هذا ما يوحي إليه إستطلاع جديد للآراء.

ووفقا لبحث أجرته مؤسسة Piper Jaffray، فقد وجدت أن حوالي 75 في المئة من عملاء Netflix الذين شملهم الإستطلاع قالوا أنهم لن يتخلوا عن خدمة Netflix والإنتقال إلى +Disney أو +Apple TV. ووفقا للمحلل Michael Olson، فقد صرح بالقول : ” يشير إستطلاعنا إلى أن غالبية المشتركين في Netflix لا يعتزمون الإشتراك في +Disney أو +Apple TV. وبالنسبة لأولئك الذين يتوقعون إستخدام إحدى هذه الخدمات، تتوقع الغالبية العظمى أيضًا إحتفاظها بإشتراكها في خدمة Netflix “.

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ومع ذلك، يجب أن نشير إلى أن هذا إستطلاع صغير نسبيًا نظرًا إلى أنه تم إستطلاع آراء حوالي 1500 مشترك في خدمة Netflix. من الممكن تمامًا أنه عندما يتم إطلاق +Apple TV و +Disney أن تتغير الأمور، ولكن في الوقت الراهن، لا تزال خدمة Netflix في آمان. ومع ذلك، ليس من المستغرب أن تكون نتائج هذا الإستطلاع على هذا النحو.

هذا لأنه لم تتمكن آبل و Disney بعد من إثبات وجودهما من حيث المحتوى، لذلك سيتعين علينا الإنتظار والإنتظار فقط قبل أن تتكشف الحقائق.