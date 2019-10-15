إنفيديا تطلق رسميًا خدمة بث الألعاب (جيفورس ناو) لأجهزة أندرويد

أعلنت شركة (إنفيديا) Nvidia في شهر آب/أغسطس الماضي أنها تعتزم جلب خدمة بث الألعاب التابعة لها (جيفورس ناو) GeForce Now إلى نظام التشغيل أندرويد، وبالفعل تم إطلاق الخدمة وهي متاحة للتنزيل.

ومع أنه قد يُنظر إلى خدمة (جيفورس ناو) على أنها منافسة لخدمة بث الألعاب القادمة من جوجل (إستاديا) Stadia، إلا أن الأولى تعتمد بشدة على حاسوب الألعاب الخاص بالمستخدم لبث المكتبة المحلية إلى الجهاز عن طريق اتصال الإنترنت. وكجزء من الاشتراك، يمكن للمستخدمين بث الألعاب من السحابة، إلى جانب العشرات من الألعاب المخصصة للحواسيب.

وتمتاز خدمة (جيفورس ناو) عن (إستاديا) أيضًا بأنها تتيح للمستخدمين الوصول إلى المكتبة الحالية من الألعاب، مع إمكانية ربطها مع منصات، مثل: (إبيك جيمز) Epic Games، و(ستيم) Steam للاختيار من المزيد من الألعاب.

وحين البث من السحابة، فإن خوادم إنفيديا القائمة على بطاقات الرسوميات المتقدمة (آر تي إكس) RTX تتولى مهمة العمل. وهذا يعني أن الهاتف الذكي سوف يحاكي أداء حواسيب الألعاب المتقدمة المواصفات دون الحاجة إلى عتاد خاص، هذا؛ إن كان اتصال الإنترنت سريع بما يكفي.

Advertisements

ويمكن للمستخدمين تنزيل تطبيق (جيفورس ناو) على أجهزة أندرويد العاملة بالإصدار 5.0 وما بعده من متجر جوجل بلاي خلال الأيام القادمة. ويبدو الآن أن التطبيق متاح فقط للمستخدمين في كوريا. ومع ذلك، يمكن للمستخدمين تنزيل التطبيق كملف APK وتنزيله وتثبيته يدويًا من هنا.

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

يُشار إلى أن خدمة (جيفورس ناو) لا تزال تجريبية، لذا فقد يواجه المستخدمون بعض المشكلات على هواتفهم أو حواسيبهم اللوحية. كما يتعين على المستخدم تنشيط حساب خاص به في (جيفورس ناو) من حاسوب شخصي.