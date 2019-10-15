مبيعات الهواتف الذكية في الولايات المتحدة تواصل التراجع، وآبل تقدم أداءً أفضل من المتوقع

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة CounterPoint المتخصصة في بحوث السوق مؤخرًا بالكشف عن تقريرها الأحدث حول وضعية سوق الهواتف الذكية في أوائل الربع الثالث من هذا العام في الولايات المتحدة الأمريكية، وتشير الأرقام إلى إنخفاض المبيعات مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. في شهر أغسطس وحده، إنخفضت مبيعات الهواتف الذكية بنسبة 4% حيث شهد السوق بيع 11.3 مليون وحدة. تُظهر القيم المجمعة لشهري يوليو وأغسطس إنخفاضًا أكبر يصل إلى 10%.

كما كان متوقعًا، كانت شركة آبل هي المهيمنة في شهر سبتمبر، فقد أدى إطلاق سلسلة هواتف iPhone 11 Series الجديدة إلى حصد إهتمام أكبر من المستهلكين مقارنة مع طرازات العام الماضي. حصد الهاتف iPhone 11 Pro Max القدر الأكبر من المبيعات من بين الهواتف الذكية الثلاثة التي تشكل سلسلة iPhone 11 Series خلال فترة الطلبات المسبقة وخلال الأسبوع الإفتتاحي، ولكن المحللين في CounterPoint يتوقعون أن يُصبح iPhone 11 هو الأكثر مبيعًا من بين الهواتف الثلاثة في الأشهر المقبلة.

وعندما يتعلق الأمر بشركة سامسونج، فلا يزال Galaxy S10 هو الهاتف الرائد المفضل لدى عملاء جميع شركات الإتصالات الأمريكية الكبرى على الرغم من تراجع الطلب في الأشهر الماضية. كانت مبيعات هواتف Galaxy A10e و Galaxy A20 و Galaxy A50 قوية، بينما شهدت تشكيلة Galaxy Note 10 Series طلبًا ضعيفًا مقارنة بـ Galaxy Note 9. لا تزال شركة سامسونج تحمل لقب صاحبة أكثر هاتف 5G مبيعًا في السوق الأمريكي بفضل الأداء القوي للهاتف Galaxy S10 5G على الرغم من معدل التبني المنخفض للهواتف الذكية المتوافقة مع شبكات الجيل الخامس 5G.