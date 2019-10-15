عملة فيسبوك «ليبرا » تواجه اختبارًا صعبًا بعد تخلي الداعمين

الموجز

تواجه عملة فيسبوك "ليبرا" اختبارًا صعبًا بعد انسحاب شركتا الدفع الإلكتروني (ماستركارد) Mastercard، و(فيزا) Visa يوم الجمعة عن الانسحاب من (جمعية ليبرا)، ثم تبعتها شركات أخرى، بما في ذلك: (إي باي) eBay، وشركة التقنية العالية (سترايب) Stripe، وشركة المدفوعات (مركادو باجو) Mercado Pago.

وجاءت هذه الانسحابات بعد تحذيرات من السياسيين والمنظمين؛ من الولايات المتحدة إلى أوروبا، بأن عملة (ليبرا) تخاطر بزعزعة الاستقرار المالي العالمي، وتقوض خصوصية المستخدمين، وتسهل غسل الأموال.

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و أشار تقرير صادر عن مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى "G7" إلى أن على "فيسبوك" التريث وعدم إطلاق عملتها "ليبرا"، حتى تثبت أنها آمنة.

ووفق التقرير، فإن العملات المشفرة ومنها "ليبرا" تمثل خطرا على النظام المالي العالمي، وفق ما ذكر موقع "وايرد" التقني.

وعلي جانب اخر تنتظر عملة (ليبرا) Libra المشفرة التي تقودها شركة فيسبوك اليوم الاثنين اجتماعًا محوريًا للجهات الداعمة لها، وذلك بعد أيام من تعرض هذا المشروع الذي يطمح إلى زيادة انتشار العملات المشفرة؛ لانتكاسة شديدة عندما انسحبت شركات الدفع الإلكتروني الكبرى من (جمعية ليبرا) Libra Association.