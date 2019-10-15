شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحديث جديد لواتس آب يضيف مزايا جديدة لمستخدمى الأيفون.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر فيس بوك مؤخرًا تحديثًا جديدًا لتطبيق واتساب مخصص لأجهزة iOS، موضحاً أن هذا التحديث يأتي مع العديد من المزايا الجديدة.

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ووفقا لموقع mspoweruser، أصبح بإمكان المستخدمين الآن تشغيل الرسائل الصوتية المستلمة مباشرة من الإشعارات عن طريق الضغط عليها لفترة طويلة، كما يمكن تعديل الوسائط وإرسالها بسرعة في المحادثات، ولتعديل الوسائط يضغط المستخدم فوق رمز doodle عند عرض صورة أو فيديو لبدء عملية التعديل.

يمكن أيضًا تغيير أنماط الخطوط في الكاميرا عن طريق الضغط على أيقونة "T"، كما يتيح لك واتس آب الآن إرسال رموز تعبيرية كملصقات من لوحة المفاتيح على iOS 13.