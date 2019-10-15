شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحديث جديد لواتس آب يضيف مزايا جديدة لمستخدمى الأيفون.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر فيس بوك مؤخرًا تحديثًا جديدًا لتطبيق واتساب مخصص لأجهزة iOS، موضحاً أن هذا التحديث يأتي مع العديد من المزايا الجديدة.
ووفقا لموقع mspoweruser، أصبح بإمكان المستخدمين الآن تشغيل الرسائل الصوتية المستلمة مباشرة من الإشعارات عن طريق الضغط عليها لفترة طويلة، كما يمكن تعديل الوسائط وإرسالها بسرعة في المحادثات، ولتعديل الوسائط يضغط المستخدم فوق رمز doodle عند عرض صورة أو فيديو لبدء عملية التعديل.
يمكن أيضًا تغيير أنماط الخطوط في الكاميرا عن طريق الضغط على أيقونة "T"، كما يتيح لك واتس آب الآن إرسال رموز تعبيرية كملصقات من لوحة المفاتيح على iOS 13.
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: تحديث جديد لواتس آب يضيف مزايا جديدة لمستخدمى الأيفون.. اعرفها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.