روسيا تطلق تطبيقًا ينافس TikTok ويتعرف على ثيابك

أعلنت شركة خدمات الإنترنت الروسية (ياندكس) Yandex اليوم الاثنين عن إطلاق تطبيق جديد لمشاركة الفيديو القصير يهدف إلى منافسة تطبيق (تيك توك) TikTok الصيني الشهير.

وقالت الشركة الروسية: إن تطبيق (سلوي) Sloy – ويعني (طبقة) باللغة الروسية – متاح حاليًا عبر متجر (آب ستور) لهواتف آيفون في ثلاث دول: روسيا، وبيلاروسيا، وكازاخستان.

ووعدت ياندكس بإطلاق تطبيق (سلوي) لهواتف أندرويد خلال عام 2020 المقبل، كما تعتزم إطلاقه في دول أوروبا، والولايات المتحدة خلال العام المقبل.

يُشار إلى أن تطبيق (تيك توك) – الذي يمتلك أكثر من 500 مليون مستخدم نشط شهريًا، ويحظى بشهرة واسعة بين فئة المراهقين في الصين وبعض دول العالم – يسمح للمستخدمين بإنشاء ومشاركة مقاطع فيديو قصيرة، مع إمكانية إضافة تأثيرات خاصة.

وعلى غرار (تيك توك)، يسمح تطبيق (سلوي) لمستخدميه إنشاء مقاطع فيديو مدتها 90 ثانية مع تأثيرات الواقع المعزز، وخلفية صوتية.

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ووفقًا لمطوري التطبيق، فإن قادر – بفضل تقنية الذكاء الاصطناعي – على التعرف على عناصر الملابس التي يرتديها المستخدمون، ووضع علامة تسمح للمستخدمين بالنقر عليها لرؤية مقاطع فيديو لمستخدمين آخرين يرتدون الملابس ذاتها. ويمكن للمستخدمين حفظ تلك العناصر في مجموعات يمكن الرجوع إليها لاحقًا ومشاركتها مع الأصدقاء.

ومع أن شركة ياندكس طورت تقنية الذكاء الاصطناعي القادرة على التعرف على الملابس، فإن التطبيق يمتاز بتأثيرات واقع معزز طورتها شركة (بانوبا) Banuba: وهي شركة روسية تعمل على تقنية الواقع المعزز للوجوه.

وتستهدف ياندكس من خلال تطبيقها الجديد فئة الشباب المهتمين بالأزياء، والموضة، وكانت قد اختبرت التطبيق لمدة 5 أشهر مع نحو 3,000 مستخدم.