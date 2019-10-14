شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نيويورك تمكنت من فتح هواتف أيفون المقفلة على مدار العامين الماضيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من المعروف أن شركة Cellebrite تقدم أدوات خاصة يمكنها فك قفل أجهزة أيفون، حيث تستخدم العديد من الوكالات الحكومية في جميع أنحاء العالم أدوات الشركة لجمع الأدلة من أجهزة الأيفون.

لكن بحسب mspoweruser الأمريكى، كشف أحدث تقرير أن مكتب المدعي العام لمنطقة مانهاتن بولاية نويورك وهو المكتب المسئول عن ملاحقة انتهاكات قوانين الولاية، تمكن من الوصول إلى خدمات لشركة Cellebrite والتى تعرف بـ Cellebrite’s Universal Forensic Extraction Device (UFED) اعتبارًا من يناير 2018، أي منذ عامين من الآن.

وقد أطلقت Cellebrite خدمة UFED في يونيو 2019 فقط، وهي خدمة قادرة على فتح أي جهاز أيفون أو أندرويد تقريبا، فيما يأتي هذا الادعاء من خلال عقد تم تسريبه مع مكتب المدعي العام لمنهاتن، أحد أكثر مكاتب النيابة العامة نفوذاً في بلد، وبحسب ما ورد دفع المكتب 200 ألف دولار للحصول على ترخيص UFED Premium، والتدريب، وعدد محدد من عمليات فتح الهاتف الداخلية، وقد كانت هناك أيضًا وظائف إضافية للخدمة بلغ مجموعها حوالي مليون دولار.

وتقدم Cellebrite خدمات عديدة لهيئات تنفيذ القانون، وكلها تهدف إلى جمع الأدلة الرقمية من الأجهزة المضبوطة، حيث تبحث شركات مثل Cellebrite عن نقاط ضعف لم يكشف عنها أو تشتريها وتستخدم تلك الأدوات لإنشاء أدوات تكسير هواتف مخصصة.