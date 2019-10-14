تكنولوجيا: هواوي تطلق هاتف Mate X للبيع في نهاية شهر أكتوبر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت العملاق الصيني هاتفها القابل للطي Mate X خلال فعاليات مؤتمر الهاتف العالمي في بداية هذا العام، واليوم أكد Richard Yu على خطط الشركة لإطلاق Mate X في الأسواق في نهاية الشهر الجاري.

رغم الإعلان الرسمي عن هاتف Mate X في بداية هذا العام، إلا أن هواوي قامت بتأجيل إطلاق الهاتف إلى الأسواق على غرار هاتف سامسونج القابل للطي galaxy fold الذي تم تأجيل إطلاقه للأسواق لأكثر من مرة قبل إنطلاقه رسمياً في بعض الأسواق مؤخراً.

إلا أن تصريحات جديدة من الرئيس التنفيذي لشركة هواوي Richard Yu، أكد فيها على أن هاتف Mate X سينطلق للبيع في الأسواق بدءاً من نهاية شهر أكتوبر الجاري، وهو ما يتوافق مع تسريبات سابقة أشارت إلى أن هواوي قد بدأت الإنتاج الضخم للهاتف بالفعل.

ولقد أكد تقرير سابق من شركة Sina Technology على صعوبة إنتاج هاتف هواوي القابل للطي Mate X، وهو السبب المتوقع لتأجيل إطلاق الهاتف، حيث جاء التأجيل الأول للتأكد من كفاءة آلية فتح وإغلاق الهاتف، بعد أن تعرضت وحدات هاتف سامسونج لبعض المشاكل.

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بينما جاء التأجيل الثاني لتحسين تجربة المستخدم في واجهة الهاتف البرمجية، لتقدم آداء أفضل عند طي أو فتح الشاشة، نظراً لعدم توافق وإستجابة بعض اتطبيقات لآلية التبديل بين عرض الشاشة الكامل أو عند طي الشاشة.

يذكر أن هواوي حددت سعر 2250 دولار لهاتف Mate X، لذا مع هذا المستوى المرتفع لتسعير الهاتف، تحتاج العملاق الصيني لتقدم تجربة مميزة في هذا الإصدار تتوافق مع مستوى التسعير.

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