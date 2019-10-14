تكنولوجيا: HONOR تستعد للإعلان عن هاتف HONOR 20 YOUTH غداً 15 من أكتوبر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ينطلق غداً مؤتمر شركة HONOR للإعلان الرسمي عن هاتف Honor 20 Youth، والذي يأتي بمستشعر للبصمة في الشاشة، مع كاميرة ثلاثية وشاشة OLED.

في إعلان تشويقي نشر من علامة هواوي الفرعية HONOR، تم تأكيد موعد الإعلان عن هاتف Honor 20 Youth في السوق الصيني، والذي يعرف في الأسواق العالمية بعنوان Honor 20 Lite.

أكد الإعلان التشويقي الذي أطلق من شركة Honor على أن هاتفها القادم Honor 20 Youth سيأتي بنتوء في الشاشة، كما يدعم مستشعر للبصمة مدمج في الشاشة، في الوقت الذي جاء فيه هاتف HONOR 20 بتصميم ثقب الشاشة مع مستشعر في الإطار الجانبي للهاتف.

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ويعرف هذا الإصدار في الأسواق العالمية بهاتف Honor 20 Lite، إلا أن التسريبات تشير إلى أن النموذج الخاص بالسوق الصيني سيأتي ببعض الإختلافات.

ولقد أشارت تسريبات TENAA إلى أن هاتف Honor 20Youth يأتي بشاشة OLED بحجم 6.3 إنش وجودة عرض FHD بلس، كما يدعم مستشعر للبصمة في الشاشة، أيضاً يضم الهاتف كاميرة ثلاثية مميزة بمستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، مع مستشعر 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، ومستشعر 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير.

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