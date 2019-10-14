سامسونج تبدأ رسميًا بإختبار تحديث Android 10 لسلسلة هواتف Galaxy S10 Series

فاطمة أيت طالب - دبي - في الأسبوع الماضي، قامت شركة سامسونج بالتشويق لتحديث Samsung One UI 2.0 الذي يستند على نظام Android 10 لسلسلة هواتف Galaxy S10، والآن قامت الشركة أخيرًا بفتح برنامج إختبار هذا التحديث للراغبين في ذلك في كوريا الجنوبية.

يقبل البرنامج حاليًا 1000 مُشترك فقط، ولكن الشركة

لمزيد من المستخدمين بالإنضمام إلى البرنامج إعتبارًا من اليوم الموافق لـ 14 أكتوبر.

إذا كُنت تعيش في كوريا الجنوبية وتملك Galaxy S10 أو +Galaxy S10 أو Galaxy S10e، فيُمكنك التسجيل في البرنامج التجريبي لتحديث Samsung One UI 2.0 من خلال تطبيق Samsung Members على جهازك. بمجرد القيام بذلك، ستتلقى التحديث عبر الهواء الذي سيقوم بترقية جهازك إلى Android 10 مع واجهة Samsung One UI 2.0.

لا توجد أي تعليقات من شركة سامسونج حول الإطار الزمني الذي ستقوم فيه بإختبار تحديث Android 10 لسلسلة هواتف Galaxy S10 Seies في البلدان الأخرى، ولكن من المتوقع أن يتم إختبار التحديث في المستقبل القريب في كل من الولايات المتحدة وألمانيا.