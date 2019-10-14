شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مبيعات Xbox One تصل إلى 46.9 مليون وحدة بنهاية الربع الثاني من 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير جديد عن أن المبيعات الكلية لأجهزة Xbox One وصلت إلى 46.9 مليون وحدة بنهاية الربع الثاني من 2019، ويأتى ذلك في الوقت الذى تستعد فيه شركة مايكروسوفت لطرح جهاز Xbox Scarlett الجديد.

وبحسب موقع nerd4.life الأمريكى، ففي الوقت الحالى فإن بيانات المبيعات المتاحة تكشف عن أن حوالى 0.3% من إجمالي مبيعات أجهزة Xbox One كان في اليابان، ما يؤكد عدم شعبية وحدة التحكم في عدد من دول العالم.

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يذكر أن تقارير سابقة أشارت إلى أن مايكروسوفت تستعد لطرح أجهزة إكس بوكس الجديدة من المتوقع أن تصل بحلول 2020، حيث ستطرح الشركة جهازين سيكونان بديلان لجهازى Xbox One X وXbox One S على أن يصلا بحلول عام 2020، حيث سيحمل الأول الاسم الرمزى Anaconda وسيكون الأعلى من حيث المواصفات والأداء.