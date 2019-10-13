تكنولوجيا: ابل تجلب 5 من ألعاب المغامرات والسباق الجديدة لخدمة Apple Arcade

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة ابل عن إضافة 5 من ألعاب الأكشن والسباق والمغامرات لخدمة بث الألعاب Apple Arcade، على أن تتوفر العناوين الجديدة في الألعاب للتحميل الآن.

أطلقت شركة ابل خدمة بث الألعاب Apple Arcade مع مكتبة تضم أكثر من 100 لعبة مختلفة بين ألعاب المغامرات والأكشن وأيضاً ألعاب القتال والسباق، واليوم تنضم 5 من العناوين الجديدة لمكتبة الألعاب.

مازالت شركة ابل تقدم عرض الشهر المجاني لخدمة Apple Arcade حتى الآن، لذا سيكون لدى المستخدمين فرصة لتجربة الألعاب الجديدة أيضاً لمدة تصل إلى شهر، ومن ثم سيكون على المستخدم الإشتراك في الخدمة بقيمة 5 دولار شهرياً.

وتشمل العناوين الخمسة الجديدة من ألعاب Apple Arcade كلاً من لعبة Stela من Skybox Labs، ولعبة ShockRods من Stainless Games، وMind Symphony من Rogue Games، ولعبة Decoherence وأيضاً Inmost.

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ومن المقرر أن تأتي هذه العناوين بمميزات جديدة في خدمة بث الألعاب Apple Arcade، حيث تأتي لعبة Inmost في إطار قصصي، حيث سيكون على اللاعب إستكشاف قلعة مهجورة، وقتال الأشرار، مع شخصية جديدة في اللعبة.

من جانب أخر تأتي لعبة Decoherence بميزة دعم اللعب الفردي أو المتعدد، في لعبة قتالية سيكون على المستخدم فيها أن يبتكر الروبوت الخاص به والقتال في معارك مختلفة.

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