أبرز 7 ألعاب يمكنك تجربتها على خدمة Arcade من آبل

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تعتبر (آبل آركيد) Apple Arcade من أحدث الخدمات التي قدمتها آبل لمستخدميها، وهي خدمة ألعاب قائمة على الاشتراك تكلفك 4.99 دولارًا شهريًا – مع إمكانية التجربة لمدة شهر كامل مجانًا -، وتتيح لك الوصول الكامل إلى مكتبة تضم أكثر من 100 لعبة جديدة وحصرية، يمكنك لعبها عبر هواتف آيفون، وحواسيب آيباد اللوحية، وحواسيب ماك، ومنصة آبل تي في (Apple TV).

تتضمن خدمة Apple Arcade ميزة المشاركة العائلية؛ حيث يتيح الاشتراك الشهرى وصول ستة أفراد من العائلة الوصول إلى جميع الألعاب، وأهم ما يميز الخدمة أن جميع الألعاب لا تتضمن أي إعلانات، أو أي عمليات شراء إضافية داخل التطبيق، أو تكاليف إضافية للوصول إلى المحتوى.

إذا كنت تريد خوض تجربة Apple Arcade؛ إليك أبرز 7 ألعاب يجب ألا تفوتها:

1- لعبة Shinsekai Into the Depths:

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طُورت هذه اللعبة بواسطة شركة Capcom اليابانية، وهي لعبة استكشاف جديدة ومبتكرة تحت سطح البحر، مليئة بالتجارب المرئية والصوتية الفريدة.

يقاتل فيها البطل وحوش البحر، والغواصات الطائرة، ويستكشف الأعماق أثناء البحث عن حضارة قديمة، وتوفر اللعبة عناصر تحكم بسيطة تعتمد على شاشات اللمس، وتُركز على الغوص تحت الماء مع وجود مؤثرات صوتية مثيرة.

يمكنك تحميل اللعبة على أجهزة آبل المذكورة أعلاه من علامة تبويب Arcade الموجودة في متجر التطبيقات.

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2- لعبة Hot Lava:

طُورت هذه اللعبة بواسطة شركة (Klei Entertainment) الكندية، وتندرج تحت فئة ألعاب المغامرة، حيث يمكنك استكشاف عوالم مليئة بالتحديات عن طريق القفز والتسلق بدون لمس الأرض لأنها مصنوعة من الحمم، وسيخسر اللاعب الذي يلمسها بذلك.

تدعم اللعبة أسلوب اللعب الفردي، والمتعدد اللاعبين، حيث يمكنك خوض التحدى مع ما يصل إلى أربعة من أصدقائك.

3- لعبة Sayonara Wild Hearts:

هي لعبة إيقاعية حالمة، وُصفت على أنها فيديو موسيقي تفاعلي أثناء حدث آبل الأخير، حيث إن الموسيقى التصويرية لها تعتمد على موسيقى البوب، وتدور حول ركوب الدراجات النارية، والتزلج، وإطلاق النار بالليزر، واستخدام السيوف.

4- لعبة Oceanhorn 2:

تندرج لعبة Oceanhorn 2 تحت فئة ألعاب المغامرات، وهي من تطوير استديو Cornfox & Bros الفنلندي، وهي واحدة من أفضل الألعاب على Apple Arcade، حيث تعتبر تكملة مثيرة للجزء الأصلي Oceanhorn الذي صدر عام 2013 لأجهزة أندرويد، وآي أو إس.

تدور أحداث اللعبة قبل ألف عام من أحداث الفصل الأول، في رحلة سحرية عبر العالم الواسع من Gaia المليء بالأساطير والتقاليد. وفيها يواجه فارس شاب تحديًا كبيرًا، حيث يجب عليه القتال، وجمع العناصر القوية، واستخدم لعبة Caster Gun، وحل الألغاز الغامضة لدى القدماء، واكتشف كل ما تقدمه أركاديا والممالك المجاورة لها.

5- لعبة Where Cards Fall:

تندرج هذه اللعبة تحت ألعاب الألغاز، وتعتمد على بناء منازل من البطاقات، ونظام حل الألغاز، حيث تضم أكثر من 50 لغزًا مكانيًا صعبًا، وتتطلب اللعبة ممارسة مهارات الخيال والتفكير الاستراتيجي للوصول إلى الحلول.

6- لعبة Overland:

طُورت هذه اللعبة بواسطة شركة Finji، وهي لعبة مغامرة وسفر لتخيل ما بعد نهاية العالم، حيث يقاتل اللاعبون مخلوقات مخيفة، ويحاولون إنقاذ المسافرين الآخرين، والبحث عن الإمدادات للنجاة مثل: الوقود، ومستلزمات الإسعافات الأولية، والأسلحة.

7- لعبة Mini Motorways:

هل سبق لك أن تعطلت أثناء ازدحام مروري، وتمنيت أن تتمكن من فعل أي شيء لإصلاحه؟ في هذه اللعبة تكون مشاكل المرور في المدينة بين يديك، ويجب عليك تصميم خرائط الطرق السريعة الخاصة بك في جميع أنحاء المدينة، ومع زيادة حركة المرور ستصبح إدارة الطرق أصعب.