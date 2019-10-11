شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تيم كوك يدعم قرار شركة أبل لإزالة تطبيق احتجاج هونج كونج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دافع الرئيس التنفيذي لـ"ابل" تيم كوك عن إقرار إزالة تطبيق احتجاج هونج كونج وذلك بعد إثارة الجدل حول أبل بسببه، بعدما قامت الشركة بإزالة تطبيق "هونج كونج ماب لايف" من متجر آب ستور، قائلاً " نعتقد أن هذا القرار يحمي مستخدمينا بشكل أفضل"

ووفقاً لموقع "انجادجيت" الأمريكي، قال كوك إن التطبيق استخدم بشكل ضار لاستهداف الضباط من خلال تحديد موقعهم وإيقاع الأذى بالأفراد والممتلكات حيث لا توجد شرطة، وهذا السلوك ينتهك إرشادات متجر التطبيقات التي تحظر الأذى الشخصي.

فيما زعم النقاد أن التطبيق لا يُظهر موقع الضباط الأفراد، لذلك لا يمكن استخدامه بطرق تعرض أفراد إنفاذ القانون للخطر كما قال كوك، قائلين "إنه لا يوجد دليل على أن التطبيق قد تم استخدامه لتهديد الشرطة أو السلامة العامة وأنه تطبيق مثل Waze، والذي يعتبر مصدر للمعلومات حول مواقع الشرطة، مازال متاحا في متجر التطبيقات"