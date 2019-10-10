شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: HP تخفض 500 وظيفة كجزء من إعادة الهيكلة العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محللون أن شركة HP قد تخفض نحو 500 وظيفة فى الهند كجزء من خطة إعادة الهيكلة العالمية، وذلك بحسب موقع gadgetsnow الهندى.

وقالت الشركة الأسبوع الماضى إنها ستتخلى عما يتراوح بين 7000 و9000 موظف على مستوى العالم بحلول عام 2022 كجزء من إعادة هيكلة العمليات التى تهدف إلى خفض التكاليف، حيث ستتأثر الشركة (فى الهند) بخطة التوفير فى التكاليف، ونمو أجهزة الكمبيوتر الشخصية يتباطأ فى البلاد، وفقًا لما قاله أشخاص على دراية بخطط HP فى الهند.

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وقال شخص مطلعا على الخطط: "سيكون هناك تخفيضات فى الوظائف فى الهند، خاصة وأن الشركة أوقفت بعض الطرز ونمو أجهزة الكمبيوتر الشخصية بدأ يتباطأ، وبصرف النظر عن طلبات المشاريع الحكومية التى ليست متسقة "، ولم تكشف HP عن عدد الوظائف الشاغرة فى الهند، فيما يأتى إعلان صانع أجهزة الكمبيوتر قبل شهر من تولى إنريكى لورس منصب الرئيس التنفيذى للشركة بدلا من Dion Weisler.

وقال كريس لاكشميكانث، الرئيس التنفيذى لشركة The Head Hunters India، على الرغم من أن الهند هى مجال التركيز لشركة HP، إلا أن الفريق الهندى سوف يرى تأثير الإجراء العالمى، حيث أن الشركة لديها حوالى 55000 موظف فى جميع أنحاء العالم.