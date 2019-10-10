شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نصف طيور البطريق قد تموت خلال 80 سنة إذا استمر ذوبان القطب الجنوبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر العلماء من أن أكثر من نصف طيور البطريق الإمبراطور في العالم سوف تموت خلال الثمانين عامًا المقبلة بسبب ذوبان الجليد، حيث وضح المسح البريطاني للقارة القطبية الجنوبية أن أكثر من نصف الطيور 30000 على الأقل، سوف تموت فى ظل المعدلات الحالية لارتفاع درجات الحرارة، لأن الجليد البحرى الذى يحتاجون إلى تكاثره معرض لخطر الذوبان بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

ونقلاً عن موقع "ديلى ميل" البريطانى، قال بيتر فريتويل، خبير الاستشعار عن بعد فى BAS والمؤلف المشارك فى البحث: "قد لا تبقى بعض مستعمرات طيور البطريق الإمبراطور خلال العقود المقبلة، لذلك يجب علينا العمل لتوفير أكبر قدر ممكن من الحماية للأنواع لمنحهم أفضل فرصة."

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وقال رود داونى، كبير المستشارين القطبيين فى الصندوق العالمى للطبيعة والذى مول الدراسة: "طيور البطريق الإمبراطور تكيفت بشكل مثالى للبقاء على قيد الحياة فى أقصى حدود كوكبنا النائية والأكثر تطرفًا، لكن حتى أنهم لا يستطيعون الاختباء من أزمة المناخ العالمى، حيث يفقدون جليد البحر من تحت أقدامهم، فنحن بحاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية هذا النوع المذهل من خلال إنشاء مناطق بحرية شاسعة محمية وتخفيضات سريعة وعميقة لانبعاثات غازات الدفيئة"