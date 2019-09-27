كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “Qi Lamp” مصباح لاسلكي محمول قابل لإعادة الشحن

متابعة-سنيار: تم إطلاق مصباح جديد محمول، قابل لإعادة الشحن عبر Kickstarter هذا الأسبوع

تم تصميم المصباح الذي أطلق عليه اسم “Qi Lamp” من قبل فريق التطوير في TWINZ Studio في لوس أنجلوس، وقد جمع بالفعل أكثر من 20،000 دولار مع بقاء 27 يوما في حملته بفضل أكثر من 340 مؤيدًا.

يوفر مصباح “Qi Lamp” مجموعة كاملة من الألوان للاختيار من بينها، وأدوات التحكم باللمس، ولوحة الشحن اللاسلكي، وغير ذلك الكثير.

مصباح “Qi Lamp” هو مصباح محمول يتميز بتصميم فريد للشحن اللاسلكي متوافق مع أي لوحة شحن لاسلكية، وإلى جانب الضوء الأبيض المهدئ، يتيح مصباح Qi أيضا مجموعة من خيارات الألوان لإنشاء مجموعة متنوعة من الحالات المزاجية لتناسب أي بيئة.

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يتميز “Qi Lamp” بتصميم بسيط مع نهايات من الألمنيوم، ويأتي مع عاكس الضوء المنتشر الذي يوفر إضاءة بزاوية 360 درجة، وتوفر أدوات التحكم في مستشعر اللمس المريح الموجودة في أعلى المصباح وصولا سريعا إلى السطوع وأنماط مختلفة تتيح لك تغيير الألوان والأجواء بسهولة.

“Qi Lamp” متاح للدعم على Kickstarter، وتبدأ التعهدات من 18 دولارا فقط أو حوالي 15 جنيها إسترلينيا، ومن المتوقع أن يتم الشحن في جميع أنحاء العالم أوائل العام المقبل خلال شهر يناير 2020.