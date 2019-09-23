كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو-صور| “hövding 3” خوذة الدراجة “الأكثر أمانًا في العالم”

متابعة-سنيار: أطلقت العلامة التجارية السويدية “hövding” خوذة ركوب الدراجات من الجيل الثالث، وهي جهاز يشبه ياقة بيضاء يحتوي على وسادة هوائية تنشط في حالة حدوث تصادم.

تم تصنيف “hövding 3” كأكثر خوذة أمانا في العالم، ففي مدة لا تتجاوز 0.1 ثانية تتشكل حول الرأس والرقبة كغطاء واقي.

تستخدم الخوذة أجهزة استشعار تقرأ نمط حركة الدراج 200 مرة في الثانية وبمجرد اكتشاف حركة غير طبيعية ناتجة عن حادث تنتفخ، وتعمل على تثبيت الرقبة بكفاءة وحماية الرأس من الإصابة.

ووفقا للدراسات العلمية التي أجريت في جامعة ستانفورد، أصبحت تقنية الوسادة الهوائية أكثر أمانا بمقدار 8 مرات من خوذات الدراجات التقليدية.

لتطوير نموذج الجيل الثالث، استخدمت hövding بطارية مطورة حديثا تدوم حتى 12 ساعة، ويمكن للمستخدمين أيضا توصيل الخوذة بهاتفهم الذكي عبر البلوتوث للوصول إلى تطبيق متوافق مع ios و android.

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يتضمن التطبيق ميزات إضافية مثل إشعارات البطارية وتحليل بيانات الدراجات حتى يتمكن راكبو الدراجات من معرفة مكان وقوع الحوادث، ويتم جمع البيانات لتقديم التماس لتحسين البنية التحتية في تلك المناطق.

هناك أيضا وظيفة تسمح للمستخدمين بالاتصال بالأشخاص في حالة الطوارئ.

hövding سهلة الارتداء والنزع باستخدام سستة إبزيم في الجبهة، وتأتي بحجم واحد يمكن تعديله باستخدام قرص BOA الموجود في الجزء الخلفي من الياقة البيضاء.

hövding 3 متاح حاليا من موقع hövding الإلكتروني مقابل 249 جنيها إسترلينيا (حوالي 310 دولارا أمريكي)، وحتى الآن بدأ أكثر من 185000 راكب في استخدام المنتج.