تكنولوجيا: هاتف nubia Z20 ينطلق إلى الأسواق العالمية في 14 من أكتوبر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كانت شركة nubia قد أعلنت عن هاتف nubia Z20 خلال الشهر الماضي، واليوم أكدت الشركة رسمياً على خططها لإطلاق الهاتف في الأسواق العالمية في 14 من أكتوبر.

ينطلق هاتف nubia Z20 في الأسواق العالمية خلال شهر أكتوبر المقبل، على أن يتوفر الهاتف في البداية في سوق الولايات المتحدة، وكندا، والسوق الأوروبي، إلى جانب سوق المملكة المتحدة.

وتقدم شركة Nubia عروض ترويجية عند شراء هاتف nubia Z20 مع إنطلاق الهاتف في الأسواق العالمية عبر Amazon وجوجل بلاي.

ولقد جاء هاتف nubia Z20 بتصميم الشاشة المزدوجة بتقنية AMOLED، حيث تأتي الشاشة الرئيسية بحجم 6.42 إنش وجودة عرض FHD بلس، بينما تأتي الشاشة الثانوية بحجم 5.1 إنش وجودة عرض HD بلس.

أيضا لا يضم هاتف Z20 كاميرة أمامية، حيث تعمل الشاشة الثانوية كعدسات viewfinder لتصوير السيلفي بدعم من كاميرة الهاتف الخلفية الثلاثية بمستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، ومستشعر 16 ميجا بيكسل وأيضاً مستشعر 8 ميجا بيكسل، كما تدعم الكاميرة الخلفية أيضاً مكالمات الفيديو.

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من جانب أخر يضم هاتف Z20 معالج Snapdragon 855 بلس، مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام،كما يدعم الهاتف نظام تشغيل Android Pie مع واجهة ubia UI 7، ويأتي بسعة تخزين 128 جيجا بايت.

ويضم هاتف Z20 اثنان من مستشعرات البصمة في جانبي الهاتف، ويدعم الهاتف بطارية بقدرة 4000 mAh، مع شاحن بتقنية الشحن السريع بقدرة 27W، كما توفر nubia اثنان من الإختيارات في الألوان للأسواق العالمية هما الأسود والأزرق.

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