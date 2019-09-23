شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إندونيسيا تكشف عن سبب تحطم طائرة بوينج.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث بعض المحققين الإندونيسيين عن أسباب تحطم طائرة بوينج737 Max ، وألقوا باللوم على بعض القصور في تصميم الطائرة، وهو ما أدى إلى تحطمها، حيث وجدوا سلسلة من الأخطاء التجريبية وأخطاء الصيانة.

ونقلاً عن موقع “Marketwatch”، أدى اختلال ميزة التحكم الآلي في الطيران والتي تسمى MCAS والموجودة بأسطول MAX إلى ظهور طائرة Lion Air وتحطم مماثل لطائرة الخطوط الجوية الإثيوبية MAX بعد وقت قصير من إقلاعها من أديس أبابا في مارس، حيث أودى الحادثان بحياة 346 شخصًا، مما أدى إلى توقف جميع طائرات 737 MAX وتعطيل صناعة الطيران العالمية.

وقال متحدث باسم بوينج "إن صانع الطائرة يواصل العمل مع السلطات الإندونيسية أثناء استكمال التقرير"