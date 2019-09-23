تكنولوجيا: OPPO تستعد للإعلان عن هاتف Reno Ace في 10 من أكتوبر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - حددت شركة Oppo يوم 10 من أكتوبر للإعلان الرسمي عن هاتف Reno Ace الذي ينطلق بمعدل تحديث 90Hz في الشاشة، مع معالج Snapdragon 855 Plus، وشاحن SuperVOOC Flash بقدرة 65W.

أكدت شركة Oppo اليوم في إعلان تشويقي جديد على موعد مؤتمرها القادم في شهر أكتوبر، لكشف النقاب عن هاتف Reno Ace، والذي كشفت التسريبات عن الكثير من مواصفاته بالفعل خلال الفترة الماضية.

نشرت شركة Oppo صور رسمية لهاتف Reno Ace بألوان متدرجة مؤخراً، بينما إستعرضت تسريبات TENAA الكثير من مواصفات الهاتف ويأتي على رأسها دعم الهاتف لشاحن بقدرة 65W SuperVOOC Flash الذي سيدعم شحن بطارية الهاتف بسعة 4000 mAh في 30 دقيقة فقط.

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ملخص مواصفات هاتف Reno Ace

شاشة AMOLED بحجم 6.5 إنش، بجودة عرض Full HD أو بدقة 2400 في 1080 بيكسل

معالج Snapdragon 855 Plus ثماني الأنوية مع واحد من أنوية Kryo 485 بسرعة 2.96GHz، و3 من أنوية Kryo 485 بسرعة 2.42GHz مع 4 من أنوية Kryo 385 بسرعة 1.8GHz، كما يتميز المعالج بدقة تصنيع 7 نانومتر ويأتي مع كرت شاشة Adreno 640 بسرعة 675MHz.

ذكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام في LPDDR4X، مع سعة تخزين 256 جيجا بايت.

نظام تشغيل Android 9.0 Pie مع واجهة ColorOS 6.1

يدعم اثنان من شرائح SIM

كاميرة خلفية رباعية بمستشعر رئيسي Sony IMX586 بدقة 48 ميجا بيكسل مع فتحة عدسات f/1.7 يدعم التركيز التلقائي PDAF، OIS، EIS، ومستشعر 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة 116 درجة، ومستشعر 13 ميجا بيكسل بعدسات telephoto يدعم التكبير البصري الهجين حتى 5 مرات، أو التكبير الرقمي حتى 20 مرة، كما يأتي المستشعر الأخير بدقة 2 ميجا بيكسل مع عدسات mono.

كاميرة أمامية بمستشعر 16 ميجا بيكسل.

بطارية بقدرة 4000 mAh تدعم شاحن 65W SuperVOOC Flash

مستشعر للبصمة في الشاشة

مدخل 3.5مم للسماعات

قياسات الهاتف 161.0 في 75.7 في 8.7 مم مع وزن 200 جرام.

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