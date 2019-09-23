شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل كان كوكب الزهرة صالحًا للسكن؟ .. دراسة تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد كوكب الزهرة من الكواكب الحارقة التى تتمتع بدرجة حرارة قاسية لا يمكن معها الحياة أبدا، ولكن هل كان هذا الكوكب صالحا للحياة فى السابق كما يُعتقد أن المريخ كان صالحا من قبل؟

وفقا لما ذكره موقع "phys" العلمى، أجابت على هذا السؤال دراسة حديثة، حيث جاء فيها أنه قد يكون كوكب الزهرة كوكبًا معتدلاً يمكنه الحفاظ على الماء السائل لمدة تتراوح بين 2 و 3 مليار عام ، إلى أن ظهر تحول جذري بدأ منذ أكثر من 700 مليون عام حول 80٪ من الكوكب.

وقدمت الدراسة التى أجراها مايكل واي من معهد جودارد لعلوم الفضاء نظرة جديدة لتاريخ كوكب الزهرة، وقد يكون لها انعكاسات على قابلية الكواكب الخارجية في مدارات مماثلة.

في جميع السيناريوهات الخمسة، وجدوا أن كوكب الزهرة كان قادرًا على الحفاظ على درجات حرارة ثابتة بحد أقصى حوالي 50 درجة مئوية وما لا يقل عن 20 درجة مئوية لنحو ثلاثة مليارات سنة.

وربما كان المناخ المعتدل قد تم الحفاظ عليه على كوكب الزهرة اليوم لو لم تكن هناك سلسلة من الأحداث التي تسببت في إطلاق ثاني أكسيد الكربون المخزّن في صخور الكوكب منذ حوالي 700-750 مليون سنة.

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على الرغم من أن العديد من الباحثين يعتقدون أن كوكب الزهرة يتجاوز الحدود الداخلية للمنطقة الصالحة لنظامنا الشمسي وأنه قريب جدًا من الشمس لدعم المياه السائلة، تشير الدراسة الجديدة إلى أن هذا قد لا يكون كذلك فى السابق.

وقال واي: "لدى كوكب الزهرة حاليًا ما يقرب من ضعف الإشعاع الشمسي الموجود لدينا على الأرض، ومع ذلك ، في جميع السيناريوهات التي وضعناها، وجدنا أن كوكب الزهرة لا يزال بإمكانه دعم درجات حرارة السطح القابلة للماء السائل".

ففي 4.2 مليار سنة مضت، بعد وقت قصير من تكوينها ، كان كوكب الزهرة قد أكمل فترة من التبريد السريع، وإذا تطور الكوكب بطريقة تشبه الأرض على مدى 3 مليارات عام، لكان ثاني أكسيد الكربون قد تم سحبه بواسطة صخور السيليكات وحبسه في السطح.

ولكن سبب إطلاق الغازات التي أدت إلى التحول الكبير في كوكب الزهرة لغز، على الرغم من أنه ربما يرتبط بالنشاط البركاني للكوكب.