شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحذيرات: ارتفاع مستوى سطح البحر سيجعل اللاجئين بلا مكان للعودة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر الخبراء من أن ارتفاع مستوى سطح البحر يهدد حلم معظم اللاجئين بالعودة إلى ديارهم في يوم من الأيام، فسيكون هذا نزوح بلا أمل في العودة.

ووفقًا لما ذكره موقع "phys"، قال فرانسوا جيمن الخبير في الجغرافيا السياسية والبيئة ومدير مرصد هوجو في لييج ببلجيكا: "مع ارتفاع مستوى سطح البحر، نتحدث عن الهجرات دون خيار للقيام برحلة ذهابًا وإيابًا".

وارتفع خط المياه العالمي للمحيطات من 15 إلى 20 سم منذ عام 1900، وهو تأثير مباشر لتغير المناخ، وأصبحت المياه الذائبة من الأنهار الجليدية خاصة الصفائح الجليدية فوق جرينلاند والقارة القطبية الجنوبية هي المحرك الرئيسي.

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كما ارتفعت وتيرة ارتفاع مستوى سطح البحر، حيث ارتفعت بمقدار ثلاثة أضعاف تقريبًا في العقد الماضي مقارنة بالقرن السابق، وسيقدم تقرير تاريخي للأمم المتحدة للمحيطات ومساحات الأرض المتجمدة التي سيتم الكشف عنه الأسبوع المقبل احصائيات جديدة ومخيفة.

ووفقًا لتقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، يعتمد ارتفاع المحيطات بحلول عام 2100 بشكل أساسي على مقدار ارتفاع حرارة الأرض، فإذا تجاوزت البشرية الاحتباس الحراري بمقدار درجتين مئويتين أعلى من مستويات ما قبل الصناعة، وهو الهدف الأساسي لمعاهدة باريس المناخية، سترتفع البحار بحوالي نصف متر.