شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوات .. كيف تحذف المنشورات القديمة على حسابك بفيس بوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتاج بعض المستخدمين فى الكثير من الأحيان لحذف بعض المنشورات الموجودة على صفحته الشخصية، إلا أن المشكلة الأبرز التى تواجهه تتمثل في عقبتين، أولهما صعوبة الوصول إلى منشورات قديمة قد تعود إلى سنوات، والعقبة الثانية تتمثل في حاجته إلى حذف كل منشور بشكل مستقل.

إلا أن فيس بوك يمتلك ميزة بسيطة تتيح للمستخدمين القدرة على حذف الكثير من المنشورات في وقت واحد، ويمكن القيام بذلك من خلال إتباع الخطوات التالية كما يلى:

- افتح حسابك على فيس بوك، ثم توجه إلى الصفحة الشخصية.

- من داخل صفحته الشخصية ، وأسفل الجزء المخصص لكتابة المنشورات الجديدة، ستلاحظ 3 مربعات هم "Manage Posts، وList View، وGrid View".

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- اضغط على خيار Manage Posts

- بعد ذلك من الجانب الأيسر، قم بتحديد العام الخاص بنشر هذه المنشورات.

- قم بعد ذلك بتحديد المنشورات التى ترغب في حذفها عبر الضغط على أعلى يمين كل صورة.

- يمكنك اختيار حتى 50 صورة في وقت واحد.

- قم بعد ذلك باختيار حذف.