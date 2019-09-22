ارتفاع شحنة الحواسيب المحمولة عالمياً في أغسطس

فاطمة أيت طالب - دبي - أكدت بحوثات جديدة على شبكة الانترنت أن أضخم خمسة صانعين للحواسيب المحمولة عالمياً قد شهدوا نمواً في المبيعات في شهر أغسطس الماضي بنسبة 2% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، و بنسبة 5% عن شهر يوليو.

و بناء على التقرير، فإن الشركات بدأت تتحضر لموسم البيع الأقوى على مدار العام (موسم العطلات المسيحية) بطرح منتجاتها الجديدة، مما أدى إلى إنعاش السوق، و ذلك بالإضافة إلى تحسن المشاكل الإنتاجية التي عانت منها معالجات شركة Intel.

و على سبيل المثال، فإن عائدات HP ارتفعت بنسبة 10% مقارنة مع شهر أغسطس الماضي.