تكنولوجيا: هواوي تصدر تصريحات واثقة حول نسبة المبيعات المتوقعة لسلسلة Mate 30

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة هواوي عن مجموعة هواتف Mate 30 الجديدة والتي ستضم عدد من الهواتف الذكية، وكما هو متوقع، سيتم إطلاق هذه الأجهزة بدون ترخيص رسمي من جوجل نتيجة للحظر التجاري الأمريكي الذي فرض على شركة هواوي ضمن القائمة السوداء، مما يمنعها من استخدام تطبيقات أو خدمات جوجل.

ووفقًا لـ Android Authority، فقد صرح ريتشارد يو، الرئيس التنفيذي لشركة هواوي، بأنه يعتقد أن هذا الحظر سيؤثر على مبيعات الشركة خارج الصين، ولكن مبيعات السوق الصيني ستزيد كثيرًا نظرًا لأن هذه الهواتف تعد من الهواتف الداعمة لشبكة الجيل الخامس الأكثر شهرةً في العالم.

وعلى الرغم من توقعات الشركة بإنخفاض مبيعات سلسلة Mate 30 في الأسواق العالمية، إلا أن الشركة تتوقع نموًا قويًا في سوقها المحلي بالصين.

وعلاوةً على ذلك، يعتقد يو أن مبيعات Mate 30 يمكن أن تصل إلى أكثر من 30 مليون وحدة، وهذا ما قاله بشأن المبيعات العالمية مع الحظر الذي فرضته الولايات المتحدة، والذي تسبب في قيام جوجل بإلغاء لترخيص هواوي لشهادة أندرويد لتشغيل تطبيقات جوجل.

ولقد أكدت هواوي في تصريحاتها على أن ولاء مشجعي علامة هواوي التجارية ساعد الشركة في التعافي بشكل سريع من تداعيات الحظر الأمريكي الذي أثر على المبيعات، حيث تعود الشركة لتحقيق مبيعات بنسبة أكبر خلال الفترة القادمة.

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وفي الوقت نفسه، لا يوجد هناك ما ينكر أن الحظر الذي فرضته الولايات المتحدة قد أثر على المبيعات على مستوى العالم، ولكن الحقيقة هي أن شركة هواوي كانت تعمل على زيادة حصتها في السوق بشكل ثابت في الصين، وفي الربع الثاني كانت أعلى شركة مصنعة في الصين خلال الثمان سنوات الماضية، وفقًا لأبحاث شركة Canalys التي أجريت في شهر مايو الماضي.

لم تكشف هواوي بعد عن خططها لإطلاق أجهزة Mate 30 في الأسواق خارج الصين، كما لم تعرض أسعار هواتف Mate 30 سواء القياسية أو الداعمة لشبكة 5G. ولكن من المتوقع أن يتم بيع معظم هذه الوحدات البالغ عددها 20 مليون وحدة في الصين.

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