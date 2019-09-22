فاطمة أيت طالب - دبي - بحسب آخر البيانات من Super Data، واصلت لعبة الهواتف الذكية و الواقع المعزز Pokemon GO نجاحاتها الكبيرة حول العالم، و قد كانت اللعبة هي العنوان الأكثر تحقيقاً للعائدات على صعيد ألعاب الأجهزة الذكية عالمياً في شهر أغسطس الماضي.
و نجحت اللعبة بحسب التقرير بجلب أكثر من 176 مليون دولار من العائدات في أغسطس، لتحقق أفضل شهر لها على الإطلاق من ناحية العائدات منذ العام 2016! و أتت خلفها لعبة Honor of Kings الصينية، أما في المركز الثالث فقد أتت لعبة Fate/Grand Order التابعة لشركة Sony Music. و فيما يتعلق بالأجهزة المنزلية، فإن Fortnite ما زالت العنوان الأكثر ربحية في العالم.
كانت هذه تفاصيل خبر أغسطس الماضي هو أفضل شهر للعبة Pokemon GO من ناحية العائدات منذ 2016! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إلكتروني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.