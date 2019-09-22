أغسطس الماضي هو أفضل شهر للعبة Pokemon GO من ناحية العائدات منذ 2016!

فاطمة أيت طالب - دبي - بحسب آخر البيانات من Super Data، واصلت لعبة الهواتف الذكية و الواقع المعزز Pokemon GO نجاحاتها الكبيرة حول العالم، و قد كانت اللعبة هي العنوان الأكثر تحقيقاً للعائدات على صعيد ألعاب الأجهزة الذكية عالمياً في شهر أغسطس الماضي.

و نجحت اللعبة بحسب التقرير بجلب أكثر من 176 مليون دولار من العائدات في أغسطس، لتحقق أفضل شهر لها على الإطلاق من ناحية العائدات منذ العام 2016! و أتت خلفها لعبة Honor of Kings الصينية، أما في المركز الثالث فقد أتت لعبة Fate/Grand Order التابعة لشركة Sony Music. و فيما يتعلق بالأجهزة المنزلية، فإن Fortnite ما زالت العنوان الأكثر ربحية في العالم.