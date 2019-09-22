تكنولوجيا: هاتف OnePlus 7T يأتي بتقنية شحن أسرع بنسبة 23% مع شاحن Warp 30T الجديد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تحاول شركة OnePlus دائمًا إضافة التحسينات إلى أجهزتها مع كل إصدار جديد، فقد سبق ورأينا شاحن Warp Charge مع OnePlus 7 Pro والذي تميز بآداء سريع في الشحن. ولكن يبدو أنه لم يكن بالسرعة الكافية بالنسبة للشركة، ولهذا السبب فقد أكدت الشركة أنها تعمل على شاحن أسرع مع هاتف OnePlus 7T الجديد.

وحسبما ورد، فإن شاحن Warp 30T الجديد سوف يتميز بسرعة أعلى بنسبة 23% بالمقارنة مع شاحن الشركة الذي دعم هاتف OnePlus 7 Pro، كما أن هذه التقنية الجديدة ستقدم أفضل آداء في الشحن على أرض الواقع.

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جدير بالذكر أن هناك بعض المصادر التي تفيد بأن شركة وان بلس لن تدعم هاتف OnePlus 7T الجديد بتقنية الشحن اللاسلكي، مع توقعات أن تأتي ميزة الشحن اللاسلكي في إصدارات لاحقة للشركة.

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