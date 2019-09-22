شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صور.. نشطاء البيئة يجمعون البلاستيك من شواطئ العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استخدم الآلاف من المتطوعين حول العالم الشباك من أجل التقاط البلاستيك بالشواطىء، حيث انتشروا حول السواحل والحدائق وضفاف الأنهار في حملة لالتقاط القمامة تسلط الضوء على الكم الهائل من النفايات التي يتم إلقاؤها في مختلف أنحاء العالم.

ووفقا لما ذكره موقع "phys"، جاءت هذه الحركة البيئية النشطة بعد يوم من الاحتجاجات المناخية الدولية الجماعية، حيث شارك المتطوعون في الحملة في اليوم العالمي للتنظيف من مانيلا إلى البحر المتوسط ، فقد شارك مئات الآلاف من الأشخاص في جميع أنحاء العالم في مظاهرات وأنشطة تدعو إلى اتخاذ إجراءات عاجلة بشأن البيئة.



البلاستيك

وقاد هذه الحركة مجموعة كبيرة من الشباب، حيث إنها لم تقتصر على أعداد كبيرة من الأطفال المدرسة ولكن شملت الشباب بمختلف الأعمار، حيث قال المنظمون إن نحو أربعة ملايين شخص ملأوا شوارع المدينة في جميع أنحاء العالم يوم الجمعة حيث كان أكبر احتجاج على الإطلاق للاعتراض على التهديد الذي يمثله ارتفاع درجات الحرارة والبلاستيك على الكوكب.





البلاستيك

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وتم الإعداد لهذا اليوم العالمي للتنظيف ليكون بمثابة مبادرة جلبت الملايين إلى الشوارع وتنظيف القمامة في جميع أنحاء العالم، وفي فرنسا، نشر المتطوعون صوراً على وسائل التواصل الاجتماعي لأكوام من النفايات المتنوعة وعلب المشروبات الغازية والحاويات البلاستيكية.



البلاستيك

وعلى الرغم من اختلاف أنواع القمامة التي تم جمعها، إلا أن المواد الشائعة كانت من البلاستيك، وسط مخاوف متزايدة بشأن التكاليف البيئية للعناصر ذات الاستخدام الواحد والبلاستيك الدقيقة في المجاري المائية العالمية.



البلاستيك

ويمثل التلوث البلاستيكي مشكلة كبيرة في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا، ولكن بشكل خاص في الفلبين إلى جانب الصين وفيتنام وإندونيسيا.