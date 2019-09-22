مزايا جديدة في اي او اس IOS 13 ستحسن من استخدامك للهاتف

IOS 13 بدأ بالوصول بنسخته النهائية الي اجهزة Apple. كعادة الشركة فإنه بعد كل التحديثات و النسخ التجريبية تقوم بإرسال تحديث نهائي لجميع المستخدمين ليستطيعوا استعماله. و طالما بدأ التحديث للوصول لجميع المستخدمين ستجد ان هناك مزايا عديدة لم يكتشفها جميع المستخدمين بعد. و في هذا الموضوع سنذكر مزايا عديدة مهمة و جديدة في النظام الجديد

الهواتف الداعمة لـ IOS 13

اجهزة IPhone الداعمة لتحديث IOS 13

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE

اجهزة IPad الداعمة لتحديث IOS 13 (IPad OS 13)

12.9-inch iPad Pro

11-inch iPad Pro

10.5-inch iPad Pro

9.7-inch iPad Pro

iPad (الجيل السادس)

iPad (الجيل الخامس)

iPad mini (الجيل الخامس)

iPad mini 4

iPad Air (الجيل الثالث)

iPad Air 2

اجهزة IPod الداعمة لتحديث IOS 13

IPod Touch الجيل السابع

الوضع الليلي

اول ميزة و هي اكثر الميزات المنتظرة هي ميزة الوضع الليلي. من شأن الوضع الليلي زيادة عمر البطارية بشكل ملحوظ. و هو اسهل للمستخدمين من اللون الأبيض التقليدي. و لذلك فإن الوضع الليلي هو من اكثر الإضافات و الميزات المنتظرة في التحديث الجديد. اضافة الوضع الليلي بشكل رسمي للنظام ليست في IOS 13 فقط. فقد اضافته Google في نظام Android 10 هذا العام ايضاً. يمكنك تفعيلها على جهاز الـIPhone الخاص بك من خلال الإعدادات ثم اختيار Display & brightness ثم تفعيل الوضع الليلي من هناك. يمكنك تخصيص مواعيد للوضع الليلي ليعمل بها تلقائياً كذلك

تحديد لغة منفصلة لكل تطبيق

الآن في الإصدار الجديد يمكنك تحديد لغة منفصلة لكل تطبيق ليعمل بها. كأن يعمل تطبيق الملاحظات مثلاً باللغة العربية و لكن سائر النظام باللغة الإنجليزية. و هكذا على باقي التطبيقات. المهم ان يدعم التطبيق اللغة التي تريد تحويله لها. فإن كان التطبيق لا يدعم العربية على سبيل المثال لن يمكنك تحويله لهذه اللغة. قد تكون هذه اضافة غريبة او جديدة للبعض. و هناك من سيظن بأنه لا استعمال لها. لكنها اضافة يجب الحديث عنها في كل حال. يمكنك ضبط اللغة المخصصة لكل تطبيق عن طريق الدخول الى اعدادات التطبيقات. ثم اختيار اي التطبيقات تريد تغيير لغته. تختار Language و من ثم تختار اللغة. و ستتغير لغة التطبيق.

قائمة تحكم بالصوت جديدة

في البداية كانت الشاشة التي تظهر عند الضغط على ازرار الصوت هي شاشة كبيرة الحجم تأخذ جزء كبير من الشاشة الخاصة بالهاتف عند عرضها. و كانت هذه الشاشة تضايق المستخدمين بشكل كبير. بسبب حجمها و انها تأخذ جزء كبير من الشاشة عند ظهورها. لذلك كان يجب التخلص منها و اصبحت الشاشة الآن مثلما فعلت Google في Android 9.0 و جعلت شريط الصوت يظهر في جانب الشاشة بحجم صغير بجانب ازرار الصوت. بحيث يمكنك رفع و خفض الصوت من خلالها كذلك.

الغاء تنبيه مكالمات الأرقام الغريبة

من الأشياء التي يمكن ان تضايقك في حياتك عموماً هي الإتصالات المزيفة. و الأرقام الغريبة الغير مسجلة عندك التي تتصل بك لمضايقتك. هذه ميزة اضافتها Apple في التحديث الجديد من شانها تجاهل اي مكالمة تأتيك من رقم غير مسجل ضمن جهات الإتصال الخاصة بك. اي انك لن تحصل على اي مكالمات من اي ارقام غير مسجلة نهائياً. هذه الميزة قد تبدو مفيدة في البداية لكن نظراً ان هناك من يعتمد على خدمات التوصيل -فهو معرض للحصول على مكالمات من ارقام غريبة كل مرة- فهذه الميزة لن تكون مفيدة له بشكل كبير

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تطبيق الملفات الجديد

لم يكن هناك اي تطبيق لعرض ملفات الجهاز قبل IOS 13. الآن في التحديث الأخير اخيراً لديك مدير للملفات يمكنك عرض الملفات به سواء الملفات الموجودة على جهازك الخاص بك. او المحفوظة على الـICloud الخاص بك. هذا شئ جيد حيث انه لم يكون موجود على IOS من قبل و الآن صار مدير الملفات متوفر على النظام الخاص بك. سيفيد مدير الملفات في امور عديدة. اهمها قد تكون في نقل الملفات بشكل فوري من كاميرا مثلاً لتقوم بتعديلها على الـIPad.

قائمة الوصول Accessibility الجديدة

قائمة الوصول او قائمة الـAccessibility مهمة جداً. من شانها تسهيل استعمال هاتفك المحمول خاصة ان كنت من ذوي الإحتياجات الخاصة. حيث يمكنك تفعيل عدة اختيارات تساعدك على استعمال الهاتف. و الأبرز في القائمة الآن هي تقسيمها بناء على الإحتياج الخاص. فتجد قسم مخصص لمن يعانون من مشاكل في الإبصار. و قسم آخر لمن يعانون من مشاكل في السمع و غيرها. ابرز ميزة يمكن ان تجدها هي الـSound control. حيث انه بدون لمس الهاتف يمكنك امره ان يقوم بأي مهمة تريدها. كأن تقول له مثلاً Go Back ليرجع للخلف. Tap —– ليضغط اي شئ على الشاشة. كانك من قمت بذلك.

دعم تشغيل ذراع تحكم Playstation 4

هل تحب الألعاب ؟ هذه الميزة لك. في البداية اللعب على الهواتف المحمولة ليس افضل تجربة ممكن القيام بها. الهاتف تزداد حرارته بشكل طبيعي طبعاً. مع شاشة بحجم صغير تجد ان اصابعك تأخذ من مساحة الشاشة من اجل التحكم باللعب. ليست تجربة جيدة. استخدام ذارع تحكم PlayStation 4 سيكون جيداً جداً بدلاً من الإمساك بهاتفك المحمول يمكنك تركه على الشاحن و اللعب بإستخدام ذراع التحكم بحريتك. تجربة جيدة جداً عموماً.

تجديدات اخرى

عرض شبكات الـwifi صار منظماً اكثر

دعم لنظام حماية WPA 3 في الـwifi

اضافة خيار للسماح باجهزة معينة الدخول على الـHotspot الخاصة بجهازك تلقائياً

اضافة ميزة جديدة تحسن من اسلوب شحن الهاتف ليزيد من عمر البطارية

السماح يتحميل التطبيقات من خلال باقة الهاتف المحمول

Safari صار يدعم عدة محركات بحث مختلفة

اضافة اختيار لوضع حد للوقت الذي يمكنك فيه استعمال تطبيقاتك كأن تغلق تطبيق facebook بعد ان تستعمله لساعتين مثلاً

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