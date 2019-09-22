شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ظلموا ضوء الشاشة الأزرق .. تطبيقات الموبايل السبب وراء إصابتك بالأرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائما ما يقال أن الضوء الأزرق الصادر من الهاتف يمنعك من النوم ويصيبك بالاضطرابات التى تجعلك مستيقظا، ولكن أثبت عالم أعصاب مؤخرا، أن مخاوف التعرض للضوء الأزرق للهاتف المحمول قبل النوم سيؤثر على نمط نومك لا أساس له من الصحة، بل أن التطبيقات على هاتفك هى السبب.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قال البروفيسور راسل فوستر، عالم جامعة أكسفورد، إن السطوع الصادر من شاشة الهاتف لا يؤثر على ساعة نوم الجسم لأن ضوء الشاشة ليس قوياً بما فيه الكفاية، وبدلاً من ذلك، فإن المدة التي يمكن أن يقضيها الأشخاص على الأجهزة هى التي تعمل كمخفز للدماغ.

وأضاف أن الأوضاع المظلمة ومرشحات الشاشة تجعل المستخدمين يعتقدون أنه من الجيد استخدام الأجهزة في وقت متأخر من الليل، فإن كمية الضوء التي تحصل عليها من الشاشات منخفضة نسبيًا.

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وعندما سئل البروفيسور فوستر عن الأوضاع المظلمة ومرشحات الشاشة، قال إن وضع الإضاءة "ربما لم يكن" ساطعًا بما يكفي لعمل أي شيء،ومع ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث حول فعاليتها.

ويقول البروفيسور فوستر إن التعرض لتطبيقات الهاتف هو ما يحفز الدماغ ويجعلك مستيقظا لوقت أطول.