شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: العثور على كواكب تدور حول الثقوب السوداء الكبيرة بدلًا من النجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخيل أن يدور كوكب الأرض حول ثقب أسود بدلا من أن يدور حول الشمس، هذا ما تم اكتشافه فى بعض الأنظمة الشمسية الأخرى خارج نظامنا، فيدور بعض الكواكب حول الثقوب السوداء الفائقة بدلاً من النجوم.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، على الرغم من أنه قد تم نقاش هذا الأمر في السابق، أن الثقوب السوداء العادية قد تكمن في مركز دوران الكوكب، إلا أنه لم يكن ذلك ممكنًا بالنسبة للكتل الفائقة التي تعد أكبر بمئات المرات من الشمس.

لكن دراسة حديثة تكشف أن البعض يدور حول الثقوب السوداء الفائقة الكتلة، حيث يتجنبون الابتلاع من الثقب عن طريق الدوران على بعد 10 سنوات ضوئية على الأقل، ولأنها كبيرة جدًا، فقد أفادت التقارير أن ما يصل إلى 10000 كوكب قادر على الدوران حول ثقب أسود فائق الكتلة، مما يخلق أنظمة شمسية ضخمة.

ويُعتقد أن الكواكب تتشكل عادةً بواسطة جزيئات الغبار والغاز المتجمعة حول نجم يتراكم تدريجياً لإنشاء جسم سماوي، مثل تلك الموجودة في درب التبانة.

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وقد وجد علماء الفلك أن هذه السحب من الغاز والغبار التي تتجمع في أقراص حول النجوم تتصرف بنفس الطريقة مع الثقوب السوداء الهائلة.

واختبر الدكتور كيشي وادا من جامعة كاجوشيما نماذج لتكوين الكواكب لمقارنة سلوك كل من النجوم والثقوب السوداء الهائلة.

وتعد هذه هي الدراسة الأولى التي تدعي إمكانية تكوين مباشر لأجسام تشبه الكوكب والتي لا ترتبط بالنجوم، ولكن بالثقوب السوداء الهائلة".